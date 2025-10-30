العين يتمسك بصدارة الدوري بثلاثية في مرمى عجمان



تمسك العين بصدارة دوري أدنوك للمحترفين رافعاً رصيده إلى (19 نقطة) بفوزه 3-0 على مضيفه عجمان، مساء الخميس، على ملعب استاد راشد بن سعيد، لحساب الجولة السابعة من المسابقة، وسجل أهداف العين بلاسيوس في الدقيقة 10، ولابا كودجو، من ركلة جزاء في الدقيقة 60، وأليخاندور كاكو، في الدقيقة 80، وبخسارته تجمد رصيد عجمان عند (9 نقاط ) بالمركز الثامن.



جاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين، وبدا عجمان أفضل حالاً خلال الدقائق الخمس الأولى، غير أن العين سرعان ما عاد لأجواء المباراة وهيمن على مجريات اللعب ومارس ضغطاً متصلاً على منطقة أصحاب الأرض، ولم ينتظر سوى عشر دقائق فقط ليتقدم بأول أهداف المباراة عندما تلقى بلاسيوس، كرة أمام المنطقة عادت من مدافع عجمان، وسددها بقوة وإتقان لتهز الشباك وتعلن تقدم الفريق البنفسجي.



وتابع العين أفضليته في الاستحواذ على الكرة، وتعددت محاولاته من الأطراف والعمق، وأضاع فرصاً عدة بواسطة بلاسيوس، ورحيمي، ولابا كودجو، وبالمقابل تراجع عجمان إلى منطقته، واعتمد على الهجمات المرتدة وسدد وليد آزارو، كرة تصدى لها الحارس خالد عيسى، فيما أضاع بلاسيوس فرصة تعزيز تقدم العين بهدف ثانٍ عندما أطاح بالكرة فوق العارضة وهو في مواجهة المرمى وسط عتاب زميليه لابا، ونيانج، اللذين كانا في وضعية أفضل للتسديد في المرمى، وحافظ العين على تقدمه ومضى لينهي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف.



في الشوط الثاني ومنذ البداية بدا عجمان راغباً في إدراك التعادل، وقاد أكثر من محاولة على مرمى العين، لكن دون نجاعة في إنهاء الهجمة، فضلاً عن التنظيم الدفاعي القوي للفريق البنفسجي بقيادة رامى ربيعة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح العين بعد تدخل قوي من علي الحوسني، حارس عجمان على كاكو، داخل المنطقة، وتصدى للركلة لابا كودجو، ليعزز تقدم العين بالهدف الثاني، بينما تألق الحوسني في التصدى لرأسية سفيان رحيمي من مسافة قريبة وحولها لركلة زاوية لم يستفد منها العين.



مع مرور الوقت هدأت المباراة إلى حد ما بسبب تراجع الحالة البدنية للاعبي الفريقين، لكن هذا لم يمنع أليخاندور كاكو، من إضافة الهدف الثالث بتسديدة بالغة القوة في سقف المرمى، بينما سدد البديل الحسين رحيمي، كرة أبعدها مدافع عجمان إلى ركلة زاوية، وأضاع رامي ربيعة، والحسين رحيمي فرصتين في اللحظات الأخيرة قبل أن يعلن الحكم عن انتهاء المباراة بفوز العين بثلاثة أهداف دون مقابل على عجمان.