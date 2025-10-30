شباب الأهلي يحسم قمة الشارقة بهدفي سيزار وبالا



حصد شباب الأهلي، حامل اللقب، 3 نقاط ثمينة بالفوز على ضيفه الشارقة بهدفين دون مقابل، وسجلهما يوري سيزار، وغويلهرم بالا، في الدقيقتين 36 و61 من عمر مباراتهما مساء اليوم، في قمة مواجهات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي جمعت بينهما على استاد راشد، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 14 نقطة، وصعد إلى المركز الثالث مؤقتاً، وتوقف رصيد الشارقة عند 7 نقاط، وظل في المركز العاشر مؤقتاً، وذلك حتى نهاية مباريات الجولة.



وطغى الحذر على أداء الفريقين في الدقائق الأولى، وبعدها كشف شباب الأهلي عن نوايا هجومية، ووصل إلى منطقة جزاء الشارقة دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى، وعلى عكس سير اللقاء، لاحت الخطورة الأولى للشارقة عندما تصدى حمد المقبالي، حارس شباب الأهلي، لفرصة خطيرة من أمام حارب عبدالله، في الدقيقة 30، ورد شباب الأهلي بقوة بتسجيل هدف عن طريق يوري سيزار، بعد عرضية من ماتيوس سيلفا، في الدقيقة 36.



وحافظ شباب الأهلي على أسلوبه الهجومي في الشوط الثاني، ولم يبدِ الشارقة أي ردة فعل لتغيير النتيجة، ما سمح لـ«الفرسان» بالسيطرة وتسجيل الهدف الثاني بتسديدة ذكية من غويلهرم بالا، في الدقيقة 61، وتألق المقبالي بردة فعل مميزة في التصدي لفرصة تقليص الفارق للشارقة الذي حاول العودة إلى المباراة، إلا أنه واجه دفاعاً منظماً حرمه من تشكيل خطورة حقيقية في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء، وألغى الحكم هدفاً سجله كارتابيا لشباب الأهلي بداعي التسلل، وحافظ «الفرسان» على تفوقهم وأنهوا المباراة لمصلحتهم، ليبقوا ضاغطين على كل من العين والوحدة في الصدارة والوصافة.