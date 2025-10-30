عبدالله بن سالم القاسمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي



أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.



وبحسب القرار يُشكّل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، برئاسة محمد جمعة بن هندي، وعضوية كل من: إبراهيم صالح سمبيج، إبراهيم محمد الجروان، راشد سالم الباس، سليمان عبدالرحمن عبدالله، عبيد سعيد الشامسي، محمد صالح آل علي، محمد عبدالله بورحيمة وناصر سعيد بن عفصان.



ونص القرار على أن يوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.



ووفقاً للقرار تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهي عضويته.