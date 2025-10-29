شباب الأهلي والشارقة قمة لا تخضع للتاريخ



على استاد راشد وفي الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء غدٍ الخميس، تقام قمة من العيار الثقيل وتجمع شباب الأهلي والشارقة، ضمن مواجهات اليوم الأول للجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وينشد من خلالها الفريقان الفوز وتحسين موقعيهما في جدول ترتيب أندية المسابقة، حيث يمتلك شباب الأهلي 11 نقطة بالمركز الخامس، ويحل الشارقة عاشراً برصيد 7 نقاط.



وسيكون لقاء الغد، المواجهة السابعة بين الفريقين في عام 2025 بكل المسابقات، ولم يحقق الشارقة الفوز في أي من المواجهات الست هذا العام سوى بركلات الجزاء 5-4، بعدما تعادلا ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 1-1، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وفي الأربع مباريات الأخرى، فاز شباب الأهلي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ذهاباً 3-1، ثم تعادلا إياباً 2-2، كما تعادلا سلبياً في الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، قبل أن يفوز «الفرسان» في كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2-1.



وبنظرة عامة، لا تخضع القمة بينهما عادة لأي حسابات مسبقة على الرغم من تفوق شباب الأهلي التاريخي بتحقيقه 15 انتصاراً مقابل 6 انتصارات للشارقة، والتعادل في 9 مواجهات، وسجل خلالها «الفرسان» 41 هدفاً، والشارقة 29 هدفاً، وفي كل المسابقات في عصر الاحتراف، فاز شباب الأهلي في 25 مباراة، مقابل 7 انتصارات للشارقة، والتعادل في 19 مباراة، ويأتي أحمد خليل لاعب شباب الأهلي السابق، في صدارة هدافي مواجهات الفريقين في دوري المحترفين برصيد 6 أهداف.



وفي الوقت نفسه، لا بد من الإشارة إلى أن شباب الأهلي أكثر فرق دوري أدنوك للمحترفين تحقيقاً للانتصارات في عام 2025 بالفوز في 15 مباراة، فيما حقق الشارقة 9 انتصارات هذا العام، ولم يخسر «الفرسان» آخر 5 مواجهات أمام الشارقة بالدوري، بفوزهم في مباراتين، والتعادل في 3 مباريات، مع العلم أن الفريقين تواجها في دوري المحترفين خلال شهر أكتوبر 5 مرات، ولم يخسر شباب الأهلي في أي من هذه المواجهات بفوزه في 3 مباريات، والتعادل في مباراتين.