مدرب العين يحذر من خطورة عجمان



شدد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، على أهمية وضرورة الحذر أمام عجمان، غداً الخميس، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه للمباراة: نحترم هذا الفريق فهو منظم ويجيد اللعب الدفاعي والارتداد السريع، ويمتلك في صفوفه عناصر هجومية تعرف كيف تنهي الهجمات خلال تمريرات قليلة، وعلينا أن نكون حذرين طوال زمن المباراة. وأوضح مدرب العين أن تحضيراتهم لمواجهته تضمنت كيفية إيقاف سرعة لاعبيهم، وكيفية استغلال المساحات في منطقة المنافس بطريقة تمنحنا الأفضلية.



وأكد أن فريقه يعيش أجواء إيجابية منذ انطلاقة الموسم، بفضل العمل الجاد والروح الجماعية، وقال: نحن الآن في الصدارة لأن اللاعبين عملوا بجد منذ اليوم الأول، وأثق في التزامهم ورغبتهم الدائمة في تقديم الأفضل، وكل شيء يسير وفق ما خططنا له، مع إدراكنا أن الموسم لا يزال طويلاً وحافلاً بالتحديات، لذلك علينا الاستمرار بالجدية نفسها لتحقيق ما يتطلع إليه جمهورنا.



وأضاف: نحرص على التركيز في كل مباراة دون النظر إلى ما تحقق حتى الآن، وعندما وصلت إلى العين في منتصف الموسم الماضي، كانت الأمور صعبة نوعاً ما، لكننا عملنا على تحسين الأداء وتطوير أسلوب اللعب، ومع بداية جديدة من التحضيرات للموسم الحالي أعتقد أن الفريق أكثر انسجاماً وجاهزية، وكل ما حققناه حتى الآن يعد خطوة أولى في مشوارنا الطويل هذا الموسم.