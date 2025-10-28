باولو سوزا: دعم جماهير شباب الأهلي يدفعنا لتقديم الأفضل



أكد باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي، أن فريقه يخوض مباراة مهمة وقوية عندما يلتقي ضيفه الشارقة، على استاد راشد، مساء بعد غد الخميس، في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، مبيناً أن المواجهة تتطلب أقصى درجات التركيز طوال الـ90 دقيقة، وأن يكون الجميع في أفضل مستوى فردياً وجماعياً.

ووصف الشارقة بأنه فريق منظم في كل خطوطه، مشيراً إلى القدرة الفردية التي يتمتع بها المنافس، وقال: «العام السابق كانت هناك مواجهات كبيرة بين الفريقين، وسارت بتوازن ومستوى عالٍ، وهذا ما ينتظر في المباراة المقبلة».



وأوضح: «هوية شباب الأهلي لا بد أن تحضر كما يحدث في كل المباريات، وأن يكون الفريق لديه شغف الفوز، ولديه قدرة هجومية جيدة، تسمح بصناعة فرص تهديفية تقود لكسب المباراة والحصول على النقاط، باستغلال هذه الفرص والعمل على استثمارها مع التكثيف الهجومي والتحكم المطلق».



وقال: «دوري بوصفي مدرباً هو تقوية اللاعب وتطوير قدراته لينجح على المستوى الفردي ويكون إضافة للفريق من الناحية الفنية، في كل فريق يقاتل على جبهات مختلفة يجب أن يكون لديك مهاجمون قادرون على التسجيل».

ووجه المدرب رسالة مهمة إلى جماهير شباب الأهلي، مشيراً إلى أن قوة ودعم الجمهور وهو ما يعطي الروح والقوة الجماعية لتحقيق المطلوب من النتائج، متمنياً أن تحضر الجماهير بأعداد كبيرة في كل المباريات.



بينما ذكر لاعب شباب الأهلي، ماتيوس ليما، أنهم، بوصفهم لاعبين، يدركون الأهمية الكبيرة للقاء الشارقة، وأوضح أنه غاب لفترة بسبب الإصابة وعاد للمشاركة في المباريات الأخيرة، متمنياً أن يقدم كل ما يملك من أجل إسعاد الجماهير.

وطالب الجماهير بالحضور بأعداد كبيرة ومساندة اللاعبين من أجل منحهم الدافع لتحقيق نتيجة تسعد أنصار الفريق، ووعد بالعمل على تقديم كل ما يملك لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات في هذا الدوري الصعب، مضيفاً أن الفريق يسعى دائماً لاحتلال مراكز متقدمة.