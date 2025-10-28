فواز عوانة: الفوز على النصر بداية الإقلاع لبني ياس



أكد فواز عوانة، لاعب بني ياس، أن الفوز على النصر في مسابقة كأس رئيس الدولة يشكل بداية الإقلاع للسماوي بعد أزمة النتائج التي عانى منها منذ بداية الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الوضعية المعقدة للفريق لا تعكس قدراته الحقيقية، وقال: «قدمنا مستويات جيدة في العديد من المباريات، لكننا لم نوفق على صعيد النتائج، نمتلك مدرباً ولاعبين ممتازين، ونحن قادرون على الاستمرار في تقديم الأداء نفسه الذي ظهرنا عليه أمام النصر».



وتأهل بني ياس إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بعد تغلبه على النصر، السبت الماضي، بثنائية نظيفة على استاد آل مكتوم، وجاء هذا الفوز بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث تلقى السماوي 6 هزائم متتالية في مسابقة الدوري ولم يسجل أي هدف، فيما اهتزت شباكه 13 مرة.



وكشف عوانة أن بلوغه سن الـ36 لن يقف عائقاً أمامه لمواصلة التألق في الملاعب، وقال: «أشكر زملائي على مساعدتهم لي لتقديم مستويات جيدة، اللاعب يتوجب عليه الحفاظ على نفسه ويتدرب بشكل صحيح، والالتزام خارج الملعب من ناحية الأكل الصحي وساعات النوم».



وعن سر استمرار لاعبي كرة القدم لسنوات أطول في الملاعب مقارنة بالسابق، هو نمط الحياة حالياً وتطور عقلية اللاعبين، فهذه من العوامل التي ساعدتهم على اللعب لأطول فترة ممكنة، وقال: «الوضع حالياً مختلف كثيراً عن السابق حتى العقليات اختلفت، آباؤنا ما كانوا يركزون معنا على أشياء بسيطة مثل النوم والتدرب مع مدرب خاص، وبكل صراحة الجيل القادم سيستمرون في الملاعب أكثر منا، على سبيل المثال عندما بلغ ابني سن 8 سنوات جلبت له مدرباً خاصاً، وأركز على نومه وعلى أكله، ومن الطبيعي أن تترك هذه التجارب أثراً واضحاً فيه حين يكبر».