مدرب النصر عن مواجهة الوحدة: أمامنا فرصة حقيقية لمحو الصورة السابقة





أكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، أن فريقه أمام فرصة حقيقية لمحو الصورة السابقة التي ظهر عليها أمام بني ياس السبت الماضي، عندما خسر بهدفين نظيفين في مسابقة كأس رئيس الدولة، كما شدد على ضرورة إظهار وجه مختلف، وأن يكون الفريق أكثر تنافسية، وأن يعمل كفريق واحد، وألا يستسلم.



ويلتقي النصر نظيره الوحدة بعد غد لحساب الجولة السابعة من دوري المحترفين، ويحتل العميد المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.



وعن تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة قال مدرب النصر: «لم أكن راضياً عن المباراة أمام دبا، لقد فاجأتني بالفعل. لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة، لكن كان هناك فجوة لمدة 20 دقيقة حاولنا خلالها إجراء بعض التغييرات، إلا أننا لم نكن بالسرعة الكافية بعد ذلك، بعد الهدف، أظهر الفريق المنافس ردة فعل قوية وضغط علينا كثيراً، لكن ما فاجأني حقاً هو عقلية فريقنا في تلك المباراة والطريقة التي دخلنا بها اللقاء».



وأضاف: «حدثت بعض الأمور، ومن الطبيعي أن يمر أي فريق بيوم سيئ، لكننا بالتأكيد لم نظهر بشكل جيد في مباراة كأس رئيس الدولة الأخيرة. ومع ذلك، فهذه ليست نهاية العالم. الآن تقع علينا مسؤولية إظهار وجه مختلف، وأن نكون أكثر تنافسية، وأن نعمل كفريق واحد، وألا نستسلم».



وتابع: «لا يمكننا ضمان أي نتيجة، لكن يجب ألا نشعر بالخوف قبل بداية أي مباراة. هذه هي الرياضة، هذا هو عالم كرة القدم، عليك أن تقدم كل ما لديك في الملعب، وأن تكون فخوراً بما تقدمه، وأن تبذل أقصى ما يمكنك لتحقيق النجاح».



وختم قائلاً: «لدي إحساس بأننا نستطيع أن نرتقي بمستوانا من حيث الجودة والعقلية وطريقة التعامل مع المباريات. لعبنا مباراة مهمة قبل يومين، والآن حان الوقت لمواجهة جديدة. كنت قد تحدثت سابقاً عن رغبتنا في التعويض، والآن أمامنا فرصة حقيقية لمحو الصورة السابقة وتقديم أداء أفضل. أنا متأكد أننا قادرون على أن نكون فريقاً أفضل، وأن نعمل معاً بشكل جماعي، وأن نكون أكثر تنافسية، وهذا هو هدفنا في المباراة المقبلة وفي المرحلة المقبلة».