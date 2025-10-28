قايدي يظهر للمرة الأولى في تدريبات النصر بعد الإصابة



سجل الإيراني مهدي قايدي، لاعب النصر، عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق للمرة الأولى بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي كان قد تلقاها في مباراة الجزيرة في الجولة الثالثة، ورغم أن مشاركته في المباراة المقبلة أمام الوحدة لم تتأكد بعد إلا أن عودته إلى التدريبات الجماعية تعد خبراً ساراً لجماهير العميد، حيث يعد قايدي إحدى أبرز الأوراق الرابحة التي يعول عليها المدرب الصربي، سلافيسا يوكانوفيتش، لتصحيح مسار الفريق في الفترة المقبلة.



وإلى جانب قايدي سجلت تدريبات النصر عودة الصربي، لوكا ميليفويفيتش، الذي يغيب بدوره عن مباريات الفريق منذ إصابته في الجولة الخامسة في مباراة دبا الفجيرة.