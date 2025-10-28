ضربة موجعة أخرى للنصر قبل مواجهة الوحدة



يفتقد النصر لاعب خط الوسط محمد عبد الباسط عن مواجهة الوحدة المقررة بعد غدٍ لحساب الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ما يشكل ضربة موجعة أخرى للفريق بعد الغيابات المؤثرة التي عانى منها الفريق في المباريات الأخيرة وأبرزها الصربي لوكا ميليفويفيتش والإيراني مهدي قايدي.



وسيغيب عبد الباسط عن تشكيلة النصر بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بني ياس السبت الماضي في مسابقة كأس رئيس الدولة.



ومقابل هذا الغياب من المنتظر أن تسجل المباراة المقبلة عودة لوكا الذي بدأ يستعيد جاهزيته بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها أمام دبا في الجولة الخامسة.



ويحتل النصر المركز التاسع في جدول الترتيب بـ8 نقاط من 6 مباريات ولم يذق طعم الفوز منذ الجولة الثانية التي فاز فيها على عجمان، فيما يحتل الوحدة المركز الثاني بـ14 نقطة.