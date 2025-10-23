تعاون بين «المحترفين» والاتحاد الهولندي لكرة القدم





استقبل عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية والنائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أريان فان ليووين، الرئيس التنفيذي لرابطة كرة القدم المحترفة ونائب رئيس الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم، في مقر رابطة المحترفين الإماراتية بأبوظبي.



وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الطرفين، واستكشاف فرص تبادل الخبرات، وتطوير فرق العمل والسياسات الخاصة بالمجالات الفنية والإعلامية والتسويقية والتجارية، بما ينعكس إيجاباً على مصلحة كرة القدم في البلدين.



ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تسعى فيه الرابطة للاستفادة من النماذج العالمية في صناعة كرة القدم ضمن رؤيتها الاستراتيجية 2020-2030 من أجل الوصول بمسابقات الرابطة إلى المعايير العالمية، وتحقيق المستهدفات التي تمكن ريادة الكرة الإماراتية بما يتلاءم مع الطموحات المصحوبة بدعم القيادة الرشيدة.