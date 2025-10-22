حارب عبدالله ينضم للشارقة ويودع شباب الأهلي برسالة حزينة



أكمل الشارقة صفقة من العيار الثقيل بضم المهاجم الدولي الشاب حارب عبدالله إلى كشوفاته، قادماً من شباب الأهلي، في واحدة من أبرز وأهم صفقات «الميركاتو» الأخير، دعماً لصفوف الفريق خلال مشواره المقبل، بعقد يمتد لخمس سنوات، في خطوة تعكس ثقة إدارة النادي بإمكاناته العالية وقدرته على تشكيل إضافة قوية لخط المقدمة، وحظي اللاعب الشاب بترحيب واسع من زملائه في ناديه الجديد، بقيادة ماجد حسن وكايو لوكاس، اللذين عبرا عن سعادتهما بانضمامه وتمنيا له التوفيق في مسيرته مع الفريق.



في المقابل حرص حارب عبدالله «22 عاماً» على توديع ناديه السابق شباب الأهلي برسالة مؤثرة وحزينة نشرها عبر حسابه في «إنستغرام»، قال فيها: أودع المكان الذي تربيت فيه وصنع بداياتي، المكان الذي جعلني اللاعب والإنسان الذي أنا عليه اليوم، سنوات طويلة قضيتها بين جدران النادي، بين التمارين والضحك والانتصارات والذكريات التي لن أنساها أبداً.



وذكر حارب أنه قد يرحل بجسده لكن قلبه سيبقى دائماً مرتبطاً بالمكان الذي قدم له الكثير وعاش فيه العديد من السنوات، وبكل لحظة قضاها معه خلال مسيرته السابقة، وسجل صوت شكر إلى أسرة نادي شباب الأهلي وكل من أسهم في مسيرته وساعده في تحقيق أحلامه، وتمنى لشباب الأهلي دوام التوفيق في مشواره المقبل.