العين يحقق أفضل انطلاقة بالدوري في عصر الاحتراف



يعيش العين واحدة من أفضل فتراته بعد أن عزز حظوظه في المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم على المستوى المحلي والخليجي، بتصدره للائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني، وتأهله للدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فضلاً عن فوزه الكبير والمستحق على فريق نادي سترة البحريني 4-1 في استهلالية مشواره بمنافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.



وبعد مرور 6 جولات من دوري أدنوك للمحترفين تعتبر انطلاقة الزعيم هذا الموسم هي الأفضل على الإطلاق منذ تدشين عصر الاحتراف موسم 2008-2009، بعد فوزه في 5 مباريات وتعادله في واحدة ليحصد 16 نقطة من أصل 18 كانت متاحة، إذ لم يسبق له أن حصل على هذا العدد من النقاط خلال أول 6 جولات في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، فيما حصد في موسمي 2015-2016 و2023-2024 (15 نقطة) بخسارة واحدة خلال الجولات الست الأولى، وحصل على 14 نقطة في 5 مواسم، وعلى 13 نقطة في 3 مواسم، وعلى 12 نقطة في موسم واحد 2011-2012، وعلى 11 نقطة في موسم 2020-2021، وعلى 10 نقاط موسم 2022-2023، وعلى 9 نقاط 2024-2025، وكان موسم 2010-2011 هو الأسوأ للعين خلال الجولات الست الأولى، إذ حصل على 8 نقاط فقط بفوزين وتعادلين وخسارتين.



ووفقاً للأرقام، يعتبر المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني الحالي للفريق البنفسجي والذي تعاقد معه العين في فبراير الماضي بديلاً للبرتغالي ليوناردو جارديم، أفضل آخر 4 مدربين تعاقبوا على قيادة الفريق من حيث عدد مرات الفوز، فخلال 8 شهور لم يخسر في آخر 15 مباراة بالبطولات المحلية، كما لم يخسر في آخر 13 مباراة بالدوري، ولم يخسر آخر 10 مباريات بملعبه باستاد هزاع بن زايد، ويعتبر أفضل خط هجوم بالدوري، وفي 9 مباريات خاضها هذا الموسم لم يخسر الزعيم أية مباراة، إذ فاز في 6 وتعادل في 3 وسجل 19 هدفاً مقابل 6 أهداف ولجت مرماه، وحافظ على نظافة شباكه (كلين شت) في 4 مناسبات، وحصد 21 نقطة من أصل 27 نقطة كانت متاحة.