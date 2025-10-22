عودة عادل الحوسني لحماية عرين الشارقة بعد غياب 160 يوماً



يتأهب عادل الحوسني، «36 عاماً»، حارس مرمى الشارقة، إلى العودة للوقوف بين الخشبات الثلاث مع فريقه بعد غياب أكثر من 160 يوماً بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي كان قد تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال آسيا 2 الذي أقيم يوم 18 مايو الماضي، واضطر على إثرها للسفر إلى البرتغال، حيث خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي متكامل، قبل أن يعود إلى التدريبات مؤخراً تمهيداً للمشاركات الرسمية.



وشهدت مباراة تراكتور الإيراني في البطولة الآسيوية وجود الحوسني على دكة البدلاء، في إشارة إلى اكتمال جاهزيته البدنية والفنية، تمهيداً لعودته الرسمية التي يتوقع أن تكون يوم الجمعة المقبل أمام يونايتد في بطولة كأس رئيس الدولة، لتكون أول مشاركة له بعد غياب طويل عن المباريات الرسمية.



ويترقب جمهور الشارقة الظهور الأول للحارس المخضرم، الذي لعب دوراً محورياً في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا 2 الموسم الماضي، وأسهم في تحقيق العديد من الإنجازات المحلية خلال السنوات الماضية، لما يتمتع به من خبرة كبيرة وحضور قوي داخل وخارج الملعب.



وتمثل عودة الحوسني إضافة كبيرة لصفوف الفريق الذي يعاني في الموسم الحالي من النتائج السلبية، آخرها خسارته بخمسة أهداف دون رد في البطولة الآسيوية أمام تراكتور الإيراني، كما أن عودته تعتبر خبراً سعيداً لمحبي النادي الذين ينتظرون رؤيته مجدداً بين خشبات المرمى، وقيادة الفريق للانتصارات في مشوار الفريق المقبل.