حارب عبد الله على أعتاب الشارقة.. الصفقة تطبخ على نار هادئة



اقترب حارب عبد الله سهيل «22 عاماً» لاعب شباب الأهلي الدولي من الانتقال إلى صفوف الشارقة، في خطوة تشكل إحدى أبرز مفاجآت موسم «الميركاتو»، رغم إغلاق باب القيد الصيفي رسمياً، في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، فيما تسمح اللوائح للأندية بالتعاقد مع اللاعبين مطلقي السراح خارج فترة التسجيل في الوقت الذي يتواجد فيه اسم المهاجم الشاب ضمن صفوف ناديه، ما يترك عدة علامات استفهام حول الآلية التي ستكتمل بها صفقة الانتقال وكأنها تطبخ على نار هادئة.



وبحسب المعلومات، فإن حارب عبد الله تقدم مؤخراً بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة لفسخ عقده مع شباب الأهلي، نتيجة خلاف يتعلق بمدة التعاقد، حيث أحال الاتحاد الطلب إلى اللجنة المختصة للنظر فيها، وأكدت المصادر إلى أن قرار اللجنة مرجح أن يصدر لصالح اللاعب نظراً لقوة المبررات التي استند إليها في طلبه، وأن فسخ العقد سيكون بأثر رجعي، ليصبح بعدها حارب لاعباً حراً يحق له التوقيع لأي نادٍ.

وتحفظت كافة الأطراف على عدم إصدار أي تعليق حتى الآن، حول المفاجأة المدوية، لكن المصادر أكدت أن اللاعب في طريقه للشارقة إن لم يكن قد وقع رسمياً في الكشوفات، وأن الساعات المقبلة قد تشهد تطوراً لافتاً للأحداث وربما الإعلان الرسمي من قبل نادي الشارقة عن تعاقده مع النجم الشاب الذي يعتبر أحد أبرز المواهب الكروية في ملاعب «دورينا».