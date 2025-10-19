العين والوحدة يتمسكان بقمة ووصافة «الدوري».. والوصل يزاحم على الصدارة



تمسك العين والوحدة بصدارة ووصافة دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، وتقدم الوصل للمزاحمة على القمة، في الوقت الذي خرج فيه شباب الأهلي حامل اللقب، من المربع الذهبي الذي احتفظ كلباء بضلعه الرابع مع نهاية مباريات الجولة الخامسة، والتي شهدت تسجيل 17 هدفاً بمتوسط 2.4 هدف في المباراة الواحدة، فيما عزز لابا كودجو صدارته لقائمة الهدافين بوصوله إلى 18 هدفاً، وبفارق هدفين كريم البركاوي لاعب الظفرة، والذي صام عن التسجيل في هذه الجولة، والتي شهدت تألق الشقيقين سفيان والحسين رحيمي مع «الزعيم».



واحتفظ العين بصدارة جدول الترتيب بعد فوز سهل على ضيفه بني ياس برباعية نظيفة، على استاد هزاع بن زايد، وسجل لـ «الزعيم» الشقيقان الحسين وسفيان رحيمي، وكاكو وكودجو لابا، ليرفع العين رصيده للنقطة 16، ويعتلي القمة، بينما لا يزال رصيد بني ياس خالياً من النقاط بالمركز 14 الأخير، ودون تسجيل أي أهداف رغم امتلاكه 39 تسديدة، ومنها 8 محاولات على المرمى، بالإضافة لعدم نجاحه في التسجيل بشباك العين في آخر 4 مباريات بالدوري، رغم تسديد 27 كرة، ومنها 10 تسديدات على المرمى خلال تلك المواجهات.

بينما بات الأخوان رحيمي بتسجيل كل منهما هدفاً في مرمى «السماوي»، أول شقيقين يسجلان للعين خلال المباراة نفسها منذ تسجيل الشقيقين عمر ومحمد عبد الرحمن، هدفين لـ «الزعيم» أمام الظفرة في 5 أكتوبر 2012، ورفع سفيان مساهمته مع العين إلى 6 أهداف خلال 9 مباريات في الدوري، بتسجيل 3 أهداف، و3 تمريرات حاسمة.



وكان العين قادراً على زيادة غلة أهدافه في تلك المباراة، ولكن نجح فهد الظنحاني حارس بني ياس، بالتصدي لركلة جزاء نفذها بالاسيوس مع بداية الشوط الثاني، ولكنه لم يستطع منع لابا كودجو من تسجيل الهدف الرابع بعد مشاركته بـ 11 دقيقة فقط، ويصل المهاجم التوغولي للهدف رقم 126 في 135 مباراة بالدوري، ويرفع إجمالي مساهمته إلى 150 هدفاً بتسجيل 126 هدفاً، ولعب 24 تمريرة حاسمة.

وحسم الوصل «ديربي» الجولة السادسة، بفوزه على ضيفه النصر 2-1، على استاد زعبيل، ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 13 نقطة، وتقدم لاحتلال المركز الثالث والمنافسة على صدارة لائحة الترتيب، فيما تجمد رصيد النصر عند 8 نقاط ليستقر في المركز التاسع، وسجل للوصل أدريلسون سيلفا وعلي صالح، وللنصر عبدالله توري، وفاز الجزيرة على مضيفه دبا بهدف دون مقابل سجله برونو دي أوليفيرا الذي رفع رصيده إلى 20 هدفاً في 106 مباريات بالدوري، ورفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس، وبقي رصيد دبا عند نقطة وحيدة في المركز الـ 13 وقبل الأخير.



وحقق خورفكان الفوز على مضيفه عجمان 2-1، على استاد راشد بن سعيد، ورفع رصيده للنقطة 7، وبقي في المركز 11، فيما تجمد رصيد عجمان عند النقطة 9 في المركز السابع، وأحرز هدفي خورفكان طارق تيسودالي وبيدرو بافلوف، وأحرز هدف عجمان جونيور فليمينجز، وخسر البطائح أمام ضيفه الوحدة 1-3، على استاد خالد بن محمد، وسجل أهداف «العنابي» لوكاس بيمينتا ودوسان تاديتش، وعمر كيتا لاعب البطائح بالخطأ في مرماه، وسجل هدف البطائح أديلسون ألبرتو، ووصل رصيد الوحدة إلى 14 نقطة، واحتفظ بالمركز الثاني، وتوقف رصيد البطائح عند 3 نقاط، وبقي في المركز 12، فيما بات تاديتش عاشر لاعب صربي يسجل في تاريخ دوري أدنوك المحترفين.

في حين، تعثر كل من كلباء وضيفه شباب الأهلي بالتعادل السلبي الوحيد في هذه الجولة، وتراجعا إلى المركزين الرابع والخامس برصيد 11 نقطة لكل منهما، ويتقدم كلباء في المركز الرابع بفارق الأهداف، وحسم الشارقة مباراته أمام ضيفه الظفرة بالفوز بهدفين دون مقابل، وسجلهما إيغور كورونادو وري ماناج، ورفع الشارقة رصيده للنقطة 7 في المركز العاشر، وتوقف رصيد الظفرة عند 9 نقاط وتراجع للمركز الثامن.