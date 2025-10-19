راكان العجمي: العين لديه إصرار قوي على العودة لمنصة التتويج



أكد راكان العجمي لاعب الجزيرة السابق، أن أندية دوري أدنوك للمحترفين، لا يزال لديها الكثير لتقديمه خلال الجولات المتبقية من عمر المسابقة، مشيراً إلى أن فترة التوقف الأخيرة أثرت إيجاباً على بعض الفرق، ولم يستفد منها البعض الآخر، ووضح ذلك من خلال أداء ونتائج الجولة السادسة، وإلى أن هناك عزيمة وإصراراً قوياً لدى العين للعودة إلى منصة التتويج هذا الموسم، مع استمرار الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية، ومحافظته على قمة جدول ترتيب الدوري.



وتوقع راكان، أن يكون هناك تأثير سلبي على مستويات ونتائج شباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، على المدى البعيد بسبب ضغوط المباريات والمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي، في الوقت الذي كشف العين عن نية واضحة بعزمه على المنافسة بكل قوته على درع دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بالمشاركة بلاعبي الرديف في دوري أبطال الخليج، وأوضح أن الجزيرة قادر على العودة إلى المنافسة، ويحتاج فقط إلى المزيد من الوقت مع المدرب الجديد للوصول إلى مستوى الانسجام والتفاهم المطلوب بين اللاعبين.



وأوضح العجمي، أن شباب الأهلي يحتاج إلى دعم في خط الهجوم بعد إصابة سردار أزمون، والذي وضح تأثيره الكبير على القوة الهجومية للفريق في المباريات التي غاب عنها في الدوري هذا الموسم، وأكد أن بني ياس ودبا والبطائح يحتاجون إلى حلول سريعة للإنقاذ، بعد دخولهم دائرة خطر الهبوط مبكراً، خصوصاً فريق بني ياس (السماوي) الذي وضحت معاناته كثيراً بعدما بات الفريق الوحيد هذا الموسم، والذي لم يحصل على أي نقاط أو يسجل أي أهداف، على الرغم من التعاقدات الصيفية لدعم صفوف الفريق في الموسم الحالي.