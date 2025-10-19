رسالة مؤثرة من لويس كاسترو إلى جماهير الوصل في اللحظات الأخيرة



وجه البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الوصل، رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي عقب الفوز على النصر 2-1 في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، عبر فيها عن امتنانه لما وصفه بـ «الدعم الكبير» الذي ظل يقدمه «جمهور الذهب» لفريقه في كل المباريات، مؤكداً أن فرحتهم تمثل له الحافز الأكبر للاستمرار في العمل وتحقيق الانتصارات.



وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء «العميد»، وبعد أن أنهى حديثه الفني استدرك في اللحظات الأخيرة، وأضاف: لدي ما أود قوله، أريد أن أوجه شكري العميق لجمهورنا العظيم، أنتم من تصنعون الفارق دائماً، ساندتم الفريق بقوة أمام النصر لم تتوقفوا عن التشجيع حتى عندما تراجع أداؤنا في الشوط الثاني، كان دعمكم دافعاً كبيراً للاعبين من أجل مواصلة القتال حتى صافرة النهاية والفوز بالنقاط.



وأضاف المدرب البرتغالي: أنا أشعر بسعادة كبيرة عندما أراكم تحتفلون بعد كل فوز، عندما تكونون سعداء، أعود إلى منزلي سعيداً أيضاً، أتمنى أن أمنحكم الكثير من الأفراح عبر الانتصارات في الفترة المقبلة، أشكركم من القلب، وأعدكم بأننا سنواصل العمل بكل جدية وإصرار لنحافظ على مكانة الوصل العالية، لأنكم تستحقون الأفضل دائماً.