«الأحمر» يلون الجولة السادسة.. 7 بطاقات طرد في 6 مباريات



حققت الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، رقماً تاريخياً سلبياً تمثل في ظهور البطاقة الحمراء 7 مرات في 6 مباريات، بواقع 4 مرات في 3 مباريات باليوم الأول للجولة، و3 مرات في 3 مباريات في اليوم الثاني، ليكون العدد الأكبر من حالات الطرد في جولة واحدة في آخر 6 نسخ من عمر الدوري، فيما انفردت مباراة عجمان وضيفه خورفكان، وأدارها الحكم ناصر العلي، بكونها الوحيدة التي لم تشهد أي حالات طرد، وظهرت فيها البطاقة الصفراء 4 مرات.



وفي مباراة العين وضيفه بني ياس، وأدارها الحكم السلوفاكي ايفان كروزلياك، شهدت ركلة جزاء للعين سددها بالاسيوس، تصدى لها فهد الظنحاني حارس بني ياس، وبطاقة حمراء ظهرت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، للاعب العين، مارسيل راتنك، وتفردت بكونها الوحيدة التي لم تظهر فيها أي بطاقة صفراء، وفي «ديربي» الوصل والنصر وأدارها الحكم الأردني آدهم مخادمة، خاض النصر الشوط الثاني كاملاً بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه برنارد مينساه أواخر الشوط الأول، وظهرت فيها البطاقة الصفراء 7 مرات في حصيلة هي الأكبر في الجولة.



وكانت مباراة البطائح والوحدة وأدارها الحكم عادل النقبي، الوحيدة التي ظهرت فيها البطاقة الحمراء مرتين بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والبطاقة الصفراء مرة واحدة، وكان الطرد من نصيب جادسوم دا سيلفا لاعب الوحدة بالدقيقة 65، وجيانلوكا لاعب البطائح في الوقت بدل الضائع للمباراة، وفي مباراة كلباء وضيفه شباب الأهلي، وأدارها سلطان محمد صالح، طرد لاعب كلباء ريني ريفاس بالدقيقة 83، وظهرت فيها البطاقة الصفراء 3 مرات، وفي مباراة الشارقة وضيفه الظفرة وأدارها الحكم سهيل عبدالله، طرد لاعب الظفرة عبدالله فيصل الكربي في الدقيقة 33، وظهرت البطاقة الصفراء 5 مرات، وهو عدد ظهورها نفسه في مباراة دبا وضيفه الجزيرة وأدارها الحكم أحمد العليلي، وظهرت فيها البطاقة الحمراء للاعب دبا، إيغور سيروتي في الدقيقة 41، وظهرت فيها البطاقة الصفراء 5 مرات.