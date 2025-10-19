زكريا أحمد: المنذري حارس مرمى كلباء الأفضل بلا منازع



أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي الخبير الآسيوي والإماراتي في حراسة المرمى، أن سلطان المنذري حارس كلباء، الأفضل في الجولة السادسة دون منازع، بعدما حافظ على شباكه نظيفة أمام شباب الأهلي بطل دوري أدنوك في الموسم الماضي، ورأى أن المنذري يبقى الرقم الصعب مع فريقه هذا الموسم حتى الآن، مشيراً إلى أن حراس المرمى حافظوا على شباكهم نظيفة في 5 مباريات، ومنهم حراسنا الدوليين المقبالي، خالد عيسى مع العين، وعلي خصيف مع الجزيرة، ونوه إلى تصدر شباب الأهلي قائمة الشباك النظيفة في 5 مباريات، ويليه كل من الجزيرة والوحدة 4 مباريات، وكلباء وعجمان والنصر 3 مباريات.



وأثنى الدكتور زكريا أحمد، على حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، بعد احتفاظه بشباكه نظيفة في 5 من 6 مباريات، وحمل الحراس مسؤولية هدفين، والمشاركة بنسبة في الأخطاء التي أسفرت عن 3 أهداف من 17 هدفاً سجلوا في الجولة السادسة للدوري، منوهاً إلى أن حارسي الظفرة والبطائح، الأكثر تحملاً للأخطاء لغاية الآن، إذ يتحمل حارس الظفرة 3 من 12 هدفاً، وحارس البطائح 3 من 11 هدفاً، وأوضح أن أخطاء الحراس تركزت في الجولة السادسة، على تلقي 8 أهداف في زاوية الحارس نفسها التي من الواجب حمايتها، ويرجع ذلك لردة الفعل الضعيفة من الحراس، وأن أحمد شامبيه حارس النصر، وإبراهيم عيسى حارس البطائح، ارتكابا خطأين كلفا فريقيهما نتيجة المباراة.



وأشار زكريا أحمد، إلى أن الأهداف المسجلة من تسديدات كانت الأكثر في الجولة السادسة، بتسجيل 6 أهداف من تسديدات مباشرة نحو المرمى، ويليها الأهداف المسجلة من انفراد صريح، ووصلت إلى 5 أهداف من مواجهة مباشرة بين اللاعب والحارس، وأكد أن فهد الظنحاني حارس بني ياس، لا يتحمل أي من الأهداف الأربعة في مرماه أمام العين، وأنه تمكن بتألق لافت من التصدي لركلة جزاء، ونوه إلى خروج حارس خورفكان المتألق أحمد حمدان مصاباً في الدقيقة 57، ليحل محله الحارس راشد سهيل الذي شارك للمرة الأولى مع فريقه، وإلى أن حمدان لا يزال أكثر الحراس تصدياً بـ 19 تصدياً.