فوز ثمين لخورفكان على مضيفه عجمان في الجولة السادسة بالدوري

حقق خورفكان فوزاً ثميناً على مضيفه عجمان 2-1، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد راشد بن سعيد، لحساب الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، بهذه النتيجة رفع خورفكان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر، وبقي عجمان برصيد 9 نقاط في المركز السابع. سجل لخورفكان طارق تيسودالي في الدقيقة 45+2، وبيدرو بافلوف في الدقيقة 80، وسجل لعجمان جونيور فليمنغز في الدقيقة 74.

قدم الفريقان مباراة جيدة في شوطها الأول بأفضلية لخورفكان من حيث الاستحواذ والمحاولات الهجومية، خصوصاً في ثلث الساعة الأولى، حيث أضاع أكثر من فرصة في مناسبات عدة، قبل أن يدخل عجمان أجواء اللقاء ويبادل ضيفه المحاولات الهجومية، وتألق حارس خورفكان في إنقاذ مرماه من هدف مؤكد بعد مرور نصف الساعة عندما سدد وليد آزارو كرة تصدى لها أحمد حمدان بطريقة رائعة، وبالمقابل سدد تيسودالي كرة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى عجمان.

ومع مرور الوقت ارتفعت وتيرة اللعب أكثر من الطرفين، وبدا خورفكان أكثر تنظيماً وجرأة في تنظيم الهجمات، غير أنه اصطدم بجدار دفاعي صلب من فريق نادي عجمان، وبينما اعتقد الجميع أن الشوط الأول في طريقه للانتهاء بالتعادل السلبي، استفاد المهاجم المغربي طارق تيسودالي من تمريرة رائعة من زميله البرتغالي أيلتون فيليبي، وسجل هدفاً لخورفكان انتهى عليه شوط اللعب الأول.

مع انطلاقة الشوط الثاني تألق حارس خورفكان أحمد حمدان، وأنقذ مرماه من هدف بتصديه لتسديدة قوية من البرازيلي ليثيري سيلفا، من مسافة قريبة، وذلك قبل أن يغادر الحارس ملعب المباراة متأثراً بإصابة تعرض لها بسبب ارتطامه بالقائم، ليحل مكانه الحارس راشد عبدالله بحلول الدقيقة 56، وطالب لاعبو خورفكان بركلة جزاء بحجة عرقلة تيسودالي داخل منطقة العمليات، لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب، وهو القرار الذي صادقت عليه تقنية الفيديو بعد ذلك.

واصل خورفكان أفضليته وأهدر البرازيلي إيلتون فرصة تسجيل هدف ثانٍ عندما استعمل يده لإيلاج الكرة الشباك بدلاً من رأسه، لينذره الحكم بالبطاقة الصفراء، وبالمقابل استفاد عجمان من هجمة مرتدة ليسجل هدف التعادل عن طريق الجامايكي جونيور فليمنغز، غير أن فرحة جماهير البرتقالي لم تستمر كثيراً، إذ سرعان ما سجل خورفكان هدفه الثاني عن طريق الأرجنتيني بيدرو بافلوف، ليستعيد هيمنته على المباراة لعباً ونتيجة حتى صافرة النهاية.