الوصل يكسب النصر في «ديربي بر دبي» ويحل ثالثاً في جدول الدوري

حقق الوصل فوزاً ثميناً على ضيفه النصر 2-1 ليكسب التحدي التاريخي بين الفريقين في «ديربي بر دبي»، وذلك خلال اللقاء الذي جرى مساء اليوم السبت على ملعب استاد زعبيل في ختام مواجهات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة تفوق خلالها «الإمبراطور» لعباً ونتيجة، وواصل عبرها نتائجه الإيجابية، بعد أن نجح في هز شباك ضيفه بهدفين أحرزهما أدريلسون سيلفا «ق 26»، على صالح «ق 44»، وأحرز للنصر عبدالله توري «ق 52»، وكان النصر قد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد أن تعرض لاعبه مينساه لطرد مبكر مع نهاية أحداث الشوط الأول، بالنتيجة رفع الوصل رصيده إلى 13 نقطة قافزاً من المركز الخامس إلى الثالث في جدول الترتيب، وبقى «العميد» برصيد 8 نقاط في المركز التاسع.

خلال اللقاء، حقق الوصل تفوقاً واضحاً منذ صافرة البداية بالضغط على مرمى ضيفه الذي تراجع إلى المنطقة الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة التي لم يحسن استغلالها، فيما تمكن «الإمبراطور» من إحراز أول أهداف اللقاء بضربة رأسية من المدافع أدريلسون سيلفا «ق 26» وعكسية زميله في الخط الخلفي سفيان بوفتيني، ليزداد تفوق صاحب الأرض في الشق الهجومي، حتى أضاف الهدف الثاني بواسطة علي صالح «ق 44» والذي أمن تقدم الفريق في الحصة الأولى التي شهدت في زمنها المهدر طرد مينساه لاعب النصر بالكرت الأحمر.

وفي الشوط الثاني، واصل الوصل تفوقه وبادر بالهجوم رغم تقدمه بالهدفين ليؤكد رغبته في المزيد من الأهداف، وكاد علي صالح يضيف الهدف الثالث لكن أحمد شمبيه حارس النصر نجح في التصدي وحماية مرماه من هدف مؤكد، ليأتي الرد سريعاً من النصر بهدف تقليص الفارق الذي حمل توقيع عبدالله توري «ق 52»، من هجمة مرتدة سريعة، لتشتعل المباراة مع محافظة صاحب الأرض على أفضليته، وتحسن مستوى النصر الذي سعى للتعديل وخاصة في الدقائق الأخيرة التي حاول عبرها إدراك التعادل بقيادة عدة هجمات لكن صافرة الحكم حسمت مجريات اللقاء بفوز جديد للوصل في بطولة الدوري.