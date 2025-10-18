العين يسترد صدارة «دورينا» برباعية نظيفة في «السماوي»

استرد العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين رافعاً رصيده إلى 16 نقطة بعد أن حقق فوزاً كاسحاً على ضيفه بني ياس 4-0، مساء اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة السادسة، وبخسارته للمرة السادسة على التوالي راوح بني ياس موقعه في المركز الأخير بلا رصيد ودون أي هدف في سابقة لم تحدث له من قبل في تاريخ مشواره بدوري المحترفين. وسجل أهداف العين كل من الشقيقين الحسين وسفيان رحيمي، في الدقيقتين 5، و37، على التوالي، وكاكو في الدقيقة 45، ولابا كودجو في الدقيقة 74، وأضاع بلاسيوس ركلة جزاء للعين تصدى لها الحارس الظنحاني، وشهدت المباراة حالة طرد لمدافع العين مارسيل راتنك في الدقيقة الأخيرة.

دخل الفريقان إلى ملعب المباراة، وكلاهما يرغب في حصد النقاط الثلاث، فالعين صاحب الأرض والجمهور كان يسعى لاسترداد الصدارة وتأكيد عزمه القوي على المنافسة بقوة على اللقب، بينما كان بني ياس يأمل في الخروج من عنق الزجاجة والحصول على أول نقاط له بالمنافسة بعد خمس جولات سابقة خسر جميعها.

بدت رغبة العين أكبر من ضيفه، إذ سيطر على مجريات اللعب منذ البداية ولم ينتظر سوى خمس دقائق فقط ليتوج جهوده بالهدف الأول، وبينما استمرت السيطرة العيناوية في الدقائق التالية، أظهر بني ياس رغبة في العودة للمباراة عبر محاولات عدة لم يكتب لها النجاح، قبل أن يعود العين لضغطه الهجومي الرهيب ويسجل هدفين آخرين وينهي الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف دون مقابل.

لم تختلف بداية الشوط الثاني عما كانت عليه في الشوط الأول كثيراً، إذ هاجم العين منذ البداية ونجح في كسب ركلة جزاء بعد مرور دقيقتين فقط إثر عرقلة سفيان رحيمي، داخل المنطقة، غير أن حارس السماوي فهد الظنحاني تألق وتصدى للركلة ليبقي على النتيجة كما هي بتقدم العين بثلاثية نظيفة، وأضاع الحسين رحيمي هدفاً محققاً بتسديدة مرت إلى جوار القائم، قبل أن يحرز المهاجم التوغولى لابا كودجو، الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني الهدف الرابع.

ومع مرور الوقت نشط بني ياس بعض الشيء ليقود عدداً من الهجمات على مرمى العين، لكنها لم تسفر عن خطورة تذكر، وبالمقابل أضاع عبدالكريم تراوري فرصة الهدف الخامس للعين بتسديدة بعيدة عن المرمى، وفي الدقيقة الأخيرة حصل بني ياس على مخالفة خارج منطقة الجزاء بعد عرقلة مارسيل راتنك لمهاجم السماوي المنفرد بالمرمى، ليحصل مدافع العين على بطاقة حمراء مباشرة ويطرد من الملعب، بينما سدد خلفان مبارك الكرة بين يدي الحارس خالد عيسى، لينتهي اللقاء بفوز العين بأربعة أهداف دون مقابل.