الوصل والنصر.. صراع متجدد وقوة متكافئة



تتجه الأنظار عند السابعة و35 دقيقة مساء اليوم إلى استاد زعبيل الذي يحتضن مواجهة الوصل وضيفه النصر ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة تجدد أجواء «ديربي بر دبي» التاريخي الذي يعد من أقدم وأعرق المواجهات في ملاعب «دورينا» ويحظى باهتمام كبير.

ويحمل اللقاء أهمية خاصة للفريقين، لرمزيته الجماهيرية، وأثره في جدول الترتيب، حيث يدخل الوصل المباراة وفي رصيده 10 نقاط بالمركز الخامس جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الثالث توالياً الذي يحافظ على حظوظه في التقدم نحو الصدارة.



في المقابل، يملك النصر 8 نقاط بالمركز الثامن حصدها من فوزين وتعادلين مقابل خسارة واحدة، ويطمح إلى انتزاع النقاط الثلاث التي تقفز به مراكز عدة وتضعه أمام الوصل في جدول الترتيب وتعيده بقوة إلى دائرة المنافسة.

وتحمل إحصاءات «ديربي بر دبي» تاريخاً متوازناً بين الفريقين، حيث التقيا 32 مرة في دوري المحترفين، فاز الوصل في 12 مباراة مقابل 13 فوزاً للنصر، بينما انتهت 7 مواجهات بالتعادل، وأحرز الوصل 44 هدفاً مقابل 50 هدفاً للنصر، ما يؤكد تكافؤ الندية بين الطرفين في المواجهات التاريخية السابقة.