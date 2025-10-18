عبد العزيز هيكل: البطائح سيعود لنتائجه المعروفة قريباً



توقع عبد العزيز هيكل مدافع فريق البطائح، تحسن نتائج «الراقي» خلال المرحلة المقبلة، بعد اكتمال صفوفه بعودة المصابين، والوصول إلى الانسجام الكامل بين جميع عناصره، منوهاً إلى أن فريقه أضاع العديد من فرص التسجيل أمام ضيفه الوحدة، ليخسر على أرضه بنتيجة 1-3، في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.



وقال مدافع فريق البطائح: قدمنا مباراة جيدة، وأضعنا العديد من الفرص، بينما تمكن الوحدة من تسجيل أهدافه الثلاثة من الفرص القليلة التي أتيحت للاعبيه. وأوضح غالباً في كرة القدم عندما يضيع فريق فرصه السهلة للتسجيل، فيستقبل أهدافاً في مرماه، وهو ما حدث في مباراة فريقي أمام الوحدة، مؤكداً أن البطائح استعد جيداً خلال فترة التوقف لمرحلة استئناف المسابقات المحلية، خصوصاً على الجانب البدني، وتمنى أن يثمر ذلك عن عودة الفريق إلى مستواه ونتائجه الجيدة، وينجح في تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري، وفي الابتعاد عن منطقة الخطر.