مورايش مدرب الوحدة: ضغوط المباريات والبطولات سمة الاحتراف



رأى جوزيه مورايش مدرب الوحدة، أن فريقه حقق المهم بتحقيق الفوز على مضيفه البطائح بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد خالد بن محمد، في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ووصول «العنابي» على أثره للنقطة 14، بينما لا يزال رصيد البطائح متوقفاً عند 3 نقاط.

وقال مورايش: إن الوحدة حقق المطلوب في ظل ظروف المباراة الصعبة، واللعب خارج الديار أمام البطائح الفريق القوي، وأوضح أن تلك الظروف أبرزها الانخراط في فترة التدريبات الماضية للفريق طوال قرابة 10 أيام، ومن دون اللاعبين الدوليين، إلى جانب ضغوط خوض مباراة قوية في مسابقة مختلفة كل 3 أيام تقريباً.



وأشار جوزيه مورايش، إلى أن الوحدة أغلق صفحة البطائح، وانتقل للتركيز والعمل للتحضير للقاء ضيفه الدحيل القطري بعد غدٍ الاثنين، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وشدد على أن ضغوط المباريات والبطولات سمة الاحتراف، وأن كل ما يسعده هو خوض المباريات القوية وتحقيق الانتصارات.

وأوضح مدرب الوحدة، أن عمل الجهاز الفني للوحدة، يركز على بذل الجميع لأقصى ما لديه من جهد في الإعداد، وتنفيذ ما تم التدرب عليه داخل أرض الملعب، لأن الفريق مطالب أمام جماهيره بخوض ما لديه من مباريات، والعمل على تحقيق الانتصارات للمنافسة بقوة في جميع البطولات المشارك فيها.