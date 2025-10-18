كايو كانيدو: الدوري معقد والنتائج تحسم بالأداء الجماعي



أكد كايو كانيدو، لاعب الوحدة، أن فريقه يجب أن يكون بأفضل جاهزية ممكنة للعب مباريات عديدة قوية، خلال فترة زمنية قصيرة، مشيراً إلى أن كرة القدم تلعب وتحسم بالأداء الجماعي لا الفردي، وواصفاً للمنافسة في دوري أدنوك للمحترفين بـ«المعقدة». وأوضح كانيدو بعد فوز الوحدة على مضيفه البطائح بنتيجة 3-1، على استاد خالد بن محمد، في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، والوصول إلى 14 نقطة، أن المنافسة قوية ومعقدة في النسخة الحالية من المسابقة، لأن الجميع استعد بشكل جيد، ولديه الطموح لتحقيق نتائج جيدة، وحصد المزيد من النقاط.



وشدد لاعب الوحدة على أنه من المبكر الحديث عن هوية أو الأندية المرشحة للفوز بدرع دوري موسم 2025-2026، في ظل بقاء 21 جولة أخرى من عمر المسابقة، إلى جانب ضغوط المباريات، التي تتعرض لها العديد من أندية المحترفين، ومنها نادي الوحدة الذي تنتظره مباراة قوية أمام ضيفه الدحيل القطري بعد غد الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وأكد كانيدو أن الوحدة ورغم ضغوط المباريات والبطولات إلا أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأنه بعد الفوز على البطائح بدأ بالتفكير في لقاء الدحيل، وأعرب عن أمنيته بأن يوجد جمهور الوحدة بكثافة عالية في استاد آل نهيان، لدعم اللاعبين ومساندتهم في مهمتهم الآسيوية المقبلة.

وبين لاعب الوحدة أن الأداء الجماعي هو الأهم في كرة القدم، والوسيلة الوحيدة لمواجهة ضغط روزنامة المباريات، مشدداً على أن جميع اللاعبين يجب أن يكونوا في قمة تركيزهم، وجاهزون للمشاركة في أي وقت، لأن الوحدة مطالب تقريباً بخوض مباراة كل 3 أيام.