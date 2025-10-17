عجمان يستقبل خورفكان.. والنقاط الثلاث هدف الفريقين



يستقبل عجمان على ملعبه ضيفه خورفكان عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساء غد السبت في مواجهة قوية ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، التي يدخلها الفريقان بطموحات مختلفة بحثاً عن نقاط الفوز الثلاث. ويخوض عجمان اللقاء بروح معنوية عالية بعد أن نجح في تصحيح مساره بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، عوض بها بدايته المتعثرة بخسارتين أمام الوحدة والنصر، ليصل إلى النقطة التاسعة التي وضعته في مراكز الوسط بجدول الترتيب، وسط طموح كبير لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والتقدم أكثر نحو مناطق المنافسة على المراكز المتقدمة، معتمداً على أسلوب اللعب المتوازن الذي تميز به المدرب غوران في الجولات السابقة.



في حين يدخل خورفكان المباراة بطموح العودة إلى درب الانتصارات بعد أن لازمه سوء الطالع في أكثر من مواجهة رغم الأداء الجيد الذي قدمه في جميع المواجهات السابقة دون أن يلبي طموحات جماهيره في تحقيق الانتصارات، ويمتلك «النسور» قبل اللقاء 4 نقاط فقط في رصيده نالها من الفوز على الجزيرة في الجولة الأولى والتعادل مع الشارقة في الجولة الثالثة، قبل أن يتعرض لخسارتين في الجولتين السابقتين. ويأمل الفريق الأخضر بقيادة مدربه حسن العبدولي في ترجمة الأداء الجيد إلى نتائج إيجابية تسهم في تحسين موقع الفريق في جدول الترتيب وتعيد له الثقة قبل نهاية الدور الأول.



كذلك يتطلع خورفكان إلى مصالحة جمهوره ومسح الصورة المهزوزة التي ظهر بها في المباريات الماضية، التي كان آخرها تلقي الهزيمة برباعية على أرضية ملعبه أمام كلباء الذي حقق «ريمونتادا» مثيرة بعد أن قلب تأخره أمام خورفكان بهدفين إلى فوز بالأربعة، ويفتقد المدرب حسن العبدولي، المدير الفني لخورفكان، جهود كل من أحمد جشك، والبرازيلي لورينسي بعد طردهما أمام كلباء في المباراة الماضية التي أقيمت قبل التوقف.

من جهته، أكد المدرب حسن العبدولي أن فريقه يملك كوكبة رائعة من اللاعبين المميزين، ونسعى إلى تصحيح المسار ومصالحة الجماهير، واصفاً المباراة بالمهمة وهدفه الخروج بنتيجة إيجابية، موضحاً ثقته الكبيرة في لاعبيه.