«ديربي بر دبي» يشعل مواجهة الوصل والنصر في «دورينا»



يستضيف الوصل على ملعبه بزعبيل عند السابعة و45 دقيقة، مساء غد السبت، نظيره النصر في قمة جماهيرية مثيرة تمثل «ديربي بر دبي» لحساب الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تعني الكثير للطرفين على صعيد التنافس التاريخي والموقع في جدول الترتيب.

ويدخل الوصل اللقاء منتشياً بنتائجه الإيجابية التي وضعته في دائرة المنافسة على الصدارة برصيد 10 نقاط، نالها من 3 انتصارات وتعادل وخسارة، ويأمل في مواصلة عروضه القوية تحت قيادة مدربه لويس كاسترو، الذي يعتمد على الانسجام الهجومي بين فابيو دي ليما وعلي صالح وخيمنيز وبقية عناصره، وسط دعم جماهيري متوقع في مدرجات زعبيل، خصوصاً أن المباراة تسبق مواجهة الفريق خارج الديار أمام المحرق البحريني يوم 22 أكتوبر الجاري في دوري أبطال آسيا 2.



في المقابل يخوض النصر المواجهة برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين مقابل خسارة واحدة، ويطمح لتحقيق الفوز الذي سيضعه أمام الوصل في جدول الترتيب ويعيده بقوة إلى سباق المراكز الأولى، ويعول مدربه يوكانوفيتش على جاهزية عناصره وروح الديربي، التي تمنح لاعبيه دافعاً إضافياً لتقديم أداء قوي يعكس طموح «العميد» هذا الموسم، مع رغبة اللاعبين في تحقيق فوز ثمين على منافس قوي مثل الوصل.

وتحمل المباراة نكهة خاصة لما تمثله من قيمة تاريخية وجماهيرية بين الفريقين، ما يجعلها واحدة من أكثر المواجهات ترقباً، والتي تأتي في ختام مواجهات الجولة السادسة، في أمسية يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة وحضوراً جماهيرياً يليق بتاريخ الناديين العريقين.



من جهته يبحث النصر عن العودة إلى سكة الانتصارات، وتصحيح مساره بعد التعادل مع دبا الفجيرة في الجولة الأخيرة وخسارته من شباب الأهلي في الجولة الرابعة، ولن تكون مهمة العميد سهلة في ظل الغيابات المؤثرة في صفوفه، حيث يفتقد الثنائي لوكا ميليفويفيتش والإيراني مهدي قايدي، بداعي الإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركة المدافع غوستافو اليكس للأسباب نفسها.

وأكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، أنه رغم الأفضلية للوصل في المواجهات الأخيرة إلا أنه فريقه يسعى لإعادة تعديل الأوضاع، وقال:«مباراة مهمة للفريقين، نعلم أن نتائجنا لم تكن جيدة معهم في الموسم الماضي لكنها مباراة جديدة، وفرصة لنا لتعديل الوضع، سندخل المباراة بعزيمة قوية وبالطبع سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز».



وأثنى يوكانوفيتش على الوصل، مشيراً إلى أنه يضم عدة لاعبين جيدين وأضاف: «إذا أعطيناهم الكثير من المساحات يمكن أن يسببوا لنا العديد من الصعوبات، يجب أن نكون أكثر تنظيماً دفاعاً وهجوماً، اللاعبون يدركون أننا نواجه فريقاً قوياً مثل الجزيرة وشباب الأهلي، وهم يعلمون جيداً أنه يجب أن نعمل معاً كفريق واحد، المباراة لن تكون سهلة بالنسبة لنا، وسنحاول أن نجعلها صعبة أيضاً بالنسبة لهم».

وتابع: «نريد أن نقدم كرة قدم حقيقية، بالتأكيد الدوافع موجودة في كل مباراة ولكن مواجهة الوصل لها حوافز خاصة لدى اللاعبين، والضغوط جزء من عملنا سواء كنا لاعبين أو جهازاً فنياً. كل ما يهمنا أن نكون أكثر جاهزية لنتعامل مع هذه الضغوط».