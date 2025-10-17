العين وبني ياس.. طموح المتصدر ورغبة المتأخر في الجولة السادسة



يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في الخامسة وخمس دقائق من مساء غد السبت، نظيره بني ياس لحساب الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يطمح خلالها العين المتصدر برصيد 13 نقطة في التمسك بصدارته بفارق النقاط الثلاث نفسها، أو الانفراد بها في حال تعثر المنافسين، فيما يرغب بني ياس، صاحب المركز الأخير بلا رصيد، في الحصول على نقطة على الأقل لتصحيح مساره بعد أن خسر الجولات الخمس السابقة، وقياساً على هذه الوضعية ينتظر أن تحفل المواجهة بالإثارة، خصوصاً بعد التغييرات التي قام بها «السماوي» خلال فترة التوقف وشملت الجهاز الفني، وفي الجانب الآخر اكتمال صفوف العين بعد عودة المهاجم المغربي سفيان رحيمي، الذي غاب طوال الجولات السابقة بداعي الإصابة.

تاريخياً يتفوق العين على بني ياس في عدد مرات الفوز برصيد 16 انتصاراً مقابل 4 للسماوي، فيما حضر التعادل بينهما في 8 مناسبات، خلال 28 مواجهة جمعتهما بدوري المحترفين، وسجل العين 56 هدفاً، فيما سجل بني ياس 30 هدفاً، ويتصدر المهاجم التوغولي لابا كودجو قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 7 أهداف.



من جهته قال المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، إن عودة المهاجم المغربي سفيان رحيمي تمثل إضافة فنية قوية أمام بني ياس، موضحاً أن اللاعب أصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق، ولكن قرار الدفع به منذ البداية سيتخذ عقب الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، وأكد أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة فريق يتطلع لتصحيح أوضاعه وأجرى تغييرات فنية شملت الجهاز الفني وقام بعمل كبير خلال فترة التوقف.

وأضاف: نحن مطالبون بالتركيز طوال زمن المباراة والقيام بعمل جيد في الملعب من أجل خدمة أهدافنا، إذ نتطلع للمضي قدماً وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، ولذلك علينا مضاعفة الجهود والتحلي بالروح الإيجابية والجماعية.

على جانب آخر يدخل بني ياس مباراة العين بهدف تصحيح المسار والظهور بثوب جديد لإيقاف سلسلة النتائج السلبية منذ بداية الموسم. ويحتل بني ياس المركز الأخير في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين من دون رصيد من النقاط بعد أن تلقى 5 هزائم في أسوأ بداية للفريق في دوري المحترفين.



وسيحاول بني ياس تسجيل أول انتصار له في الموسم رغم صعوبة اللقاء أمام متصدر الدوري، واستغل الجهاز الفني للسماوي فترة التوقف الدولي الأخيرة في تغيير الحالة النفسية للفريق، والعمل على بث روح جديدة تسهم في إخراج الفريق من كبوته. واستغل الجهاز الفني فترة التوقف في تجهيز اللاعبين بدنياً وذهنياً، حيث شارك بني ياس في بطولة الوحدة الدولية الودية، وخسر أمام الأنصار اللبناني 0-1 وفاز على النجمة في المباراة الثانية 4-0.

وأجرى بني ياس بعض التغييرات على صعيد اللاعبين خلال التوقف من أجل تعديل مساره بالتعاقد مع الدولي الأوزبكي شوكوروف، والدولي السيراليوني الحسن كوروما، وتسجيلهما في خانة الأجانب بدلاً من الإيفواري إسماعيل توريه، والبرازيلي كايكي بيريرا، إضافة إلى ضم حمدان العامري، لاعب الجزيرة.



وبعد عودة الثنائي الدولي الحارس فهد الظنحاني، وماكنزي هانت، استعاد الفريق جهود الجناح النيجيري سافيور غودوين بعد تعافيه من الإصابة. ويأمل الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، أن تكون مواجهة العين بمثابة بداية جديدة للفريق الذي عانى على صعيد النتائج من بداية الموسم. وقال إن فريقه يدرك صعوبة المواجهة أمام منافس قوي يتصدر الدوري ويملك عناصر بجودة عالية في كل الخطوط. وأضاف أن الجهاز الفني حلل فريق العين بشكل جيد، وسنحاول استغلال نقاط ضعف المنافس، مشيراً إلى أن اللاعبين يستجيبون بشكل ممتاز للتعليمات خلال التدريبات في الفترة الأخيرة، مشدداً على أن هدف الفريق تحقيق أكبر عدد من النقاط في المرحلة المقبلة.