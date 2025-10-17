الوحدة يفوز على البطائح في مباراة مثيرة ويعتلي مؤقتاً صدارة الدوري



حصد الوحدة 3 نقاط مهمة من أمام مضيفه البطائح بالفوز 3-1، في مباراتهما على استاد خالد بن محمد، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل أهداف الوحدة لوكاس بيمنتا ودوسان تاديتش في الدقيقتين 10 و15، وعمر كيتا لاعب البطائح بالخطأ في مرماه بالدقيقة 60، وأحرز هدف البطائح دينيه في الدقيقة 68، وشهدت المباراة طرد كل من لاعب الوحدة جادسوم دا سيلفا 65، ولاعب البطائح جيانلوكا في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، ورفع الوحدة رصيده إلى 14 نقطة، وصعد إلى صدارة لائحة الترتيب مؤقتاً إلى حين نهاية مباراة العين وضيفه بني ياس، والمقررة على استاد هزاع بن زايد، مساء غد السبت، بينما لا يزال رصيد البطائح متوقفاً عند 3 نقاط، ويبقى في المركز 12 حتى نهاية مباريات الجولة السادسة.



وجاءت المباراة سريعة في دقائقها الأولى بعدما نجح الوحدة في تسجيل هدفين في أول ربع ساعة، وأحرز الأول لوكاس بيمنتا في الدقيقة 10، بمتابعة جيدة لكرة مرتدة من مدافع البطائح، وعزز تاديتش تقدم «العنابي» بهدف ثانٍ في الدقيقة 15، بمهارة فنية جميلة، بعدما لعب الكرة من فوق حارس البطائح، إبراهيم عيسى، وفشل دفاع أصحاب الأرض في اللحاق بالكرة، وحاول «الراقي» تقليص الفارق في الدقائق التالية، إلا أن دفاع وحارس الوحدة محمد الشامسي، نجحوا في الحفاظ على تفوقهم حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الوقت الذي حاول فيه البطائح العودة إلى المباراة في الشوط الثاني، تلقى مرماه هدفاً ثالثاً بـ«نيران صديقة» بعدما حول لاعبه عمر كيتا، كرة لعبت على حدود منطقة جزاء فريقه بالخطأ من فوق حارس مرماه، لتسكن شباك أصحاب الأرض، معلنة عن هدف ثالث للوحدة في الدقيقة 60، وأكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد العودة إلى تقنية الفيديو لطرد لاعبه جادسوم دا سيلفا.



وسدد جيانلوكا مونيز، كرة قوية للبطائح في الدقيقة 67، ولامست يد حارس الوحدة محمد الشامسي، وتحولت إلى ركلة ركنية، وقلص دينيه في الدقيقة 68، الفارق بتسجيل هدف للبطائح من متابعة جيدة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ومرت من أمام الجميع، وألغى الحكم هدفاً سجله الوحدة بداعي التسلل في الدقيقة 71، ورد القائم فرصة هدف ثانٍ للبطائح في الدقيقة 74، وطرد جيانلوكا من البطائح في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لتتعادل كفة الفريقين وتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة نهاية المباراة بتفوق الوحدة، وعودته من الشارقة بنقاط المباراة كاملة.