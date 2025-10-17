الشارقة يعود إلى سكة الانتصارات بثنائية في شباك الظفرة



حقق الشارقة فوزاً مهماً على ضيفه الظفرة 2-صفر، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة فوق الوسط، بدأت متكافئة بين الفريقين قبل أن تحسمها أفضلية الشارقة الذي نجح في العودة لسكة الانتصارات بعد نتائجه السلبية السابقة، وتمكن من هز شباك ضيفه عن طريق إيغور كورونادو «ق 45»، وأضاف ري ماناج بعده بدقيقة واحدة الهدف الثاني، النتيجة رفعت رصيد الشارقة إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 9 نقاط، وشهدت المواجهة طرد عبدالله الكربي، لاعب الظفرة، في الدقيقة 32 بالكرت الأحمر، والذي كان مؤثراً على صفوف الفريق.



جاء الشوط الأول متوازناً في الأداء والفرص، وشهد محاولات خطيرة من الجانبين، أبرزها تسديدة قوية لمهاجم الظفرة كريم البركاوي مرت جوار القائم، قبل أن تتحول مجريات اللقاء تماماً بعد الدقيقة 32 التي شهدت طرد عبدالله الكربي، لاعب الظفرة، لمصلحة الشارقة الذي استفاد من النقص العددي في صفوف ضيفه، وفرض أفضليته على المباراة، ليتمكن من تسجيل هدفين في دقيقة واحدة، الأول عن طريق إيغور كورونادو من ضربة ثابتة نفذها بإتقان، والثاني بواسطة ري ماناج الذي استغل ارتباك الدفاع.



وفي الشوط الثاني واصل الشارقة سيطرته على مجريات اللعب، وضغط بقوة على مرمى منافسه، وسدد ري ماناج كرة قوية ارتدت من القائم الأيمن، فيما لم يستسلم الظفرة، وبذل جهوداً لمحاولة تعديل النتيجة عبر الهجمات المرتدة وصناعة بعض الفرص، لكنه واجه صعوبة كبيرة في اختراق دفاع الشارقة المنظم، وشهد الجزء الأخير من اللقاء هجوماً متبادلاً لهز الشباك دون جديد حتى أطلق قاضي الجولة صافرة النهاية.