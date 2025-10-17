«الفرسان» الأكثر شباباً وخورفكان الأكبر أعماراً في «دورينا»



بات شباب الأهلي أكثر أندية دوري أدنوك للمحترفين، اعتماداً على العناصر الشابة في مبارياته خلال الخمس جولات الماضية من عمر المسابقة، بالدفع بلاعبين تحت 21 سنة بنسبة 17.8% من دقائق مبارياته، وبلاعبين من 22 إلى 25 سنة، بنسبة 47.4% من زمن مبارياته، وبلاعبين من 26 إلى 29 سنة بنسبة 7.4% دقائق مشاركة، وفوق 30 سنة بمعدل مشاركة 27.4% من وقت مبارياته، إلى جانب أن «الفرسان» هم الأصغر عمراً بين أندية الدوري بمتوسط عمر 26.02 سنة للاعب الواحد.

ويلي شباب الأهلي في متوسط أعمار اللاعبين، النصر بمعدل 26.30 سنة للاعب الواحد، والشارقة 26.31 سنة، والجزيرة 26.38 سنة، والوصل 26.94، والعين 27.07، والوحدة 27.08، والبطائح 27.32، والظفرة 27.67، وعجمان 28.02، وبني ياس 28.05، ودبا 28.24، وكلباء 28.60، وخورفكان 28.87 سنة للاعب الواحد.



فيما كان الشارقة الأكثر دفعاً بلاعبين تحت 21 سنة بمعدل 22.9% من وقت مبارياته، ويليه شباب الأهلي، ثم الجزيرة 14%، وعجمان 12.8%، والعين 12.4%، والنصر 11.5%، والظفرة 10.7%، وبني ياس 7.7%، والوحدة 5.5%، ودبا 1% من دقائق المشاركة، بينما لم يسجل كل من الوصل، البطائح، كلباء، وخورفكان، نسبة مشاركة في هذه الفئة العمرية.

وفي الفئة العمرية من 22 إلى 25 سنة تصدر الوحدة معدل المشاركة بـ 59.1% من دقائق مبارياته في الجولات الخمس الماضية للدوري، ويليه النصر 51.1%، والوصل 48%، والعين 47.5%، ثم شباب الأهلي، ويأتي بعده الجزيرة 46.2%، ودبا 43.8%، وكلباء 42.8%، والبطائح 40.3%، وبني ياس 29.4%، والشارقة 28.1%، وعجمان 27.9%، والظفرة 26.5%، وخورفكان 24.5% من دقائق مبارياته.

وفي الفئة العمرية من 26 إلى 29 سنة اعتلى بني ياس القمة بنسبة مشاركة 37.9% من دقائق مبارياته، ويليه الظفرة 31.2%، والبطائح 31.1%، والوصل 28.3%، والشارقة 27.3%، وخورفكان 21.6%، ودبا 16.2%، وكل من النصر والجزيرة 13.5%، وعجمان 11.2%، والوحدة 9.1%، ثم شباب الأهلي، وجاء بعده العين 1.7%، وكلباء 1.6% من زمن مبارياته.



وفي آخر فئة عمرية، وهي فوق 30 سنة، اعتلى كلباء القائمة بنسبة مشاركة لهذه الفئة 55.6% من دقائق مبارياته، ويليه خورفكان 53%، وعجمان 48.1%، ودبا 39%، والعين 38.4%، والظفرة 31.6%، والبطائح 28.6%، ثم شباب الأهلي، ويليه كل من الوحدة والجزيرة 26.3%، وبني ياس 25%، والنصر 23.9%، والوصل 23.7%، والشارقة 21.7% من دقائق مبارياته.

وجاءت تلك النتائج وفقاً لدراسة أجراها المرصد التابع للمركز الدولي لدراسات كرة القدم، وشملت أندية من 69 دورياً حول العالم وفقاً لمتوسط أعمار التشكيلات المشاركة في الموسم الحالي من الدوريات المحلية، وباستثناء فرق الدرجة الثانية، سُجل أقل متوسط أعمار إجمالي لنادي إف كي ميتا اللاتفي بمتوسط عمر 20.96 عاماً للاعب الواحد، بينما سُجل أعلى متوسط أعمار لنادي الخليج السعودي بمتوسط 31.62 عاماً للاعب الواحد.



وفي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، أشركت أصغر التشكيلات حتى الآن من قبل أندية تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز بمتوسط 24.36 سنة، وبرشلونة في الدوري الإسباني بمتوسط 25.22 سنة، متقدماً على غريمه التقليدي ريال مدريد بمتوسط 25.67 سنة، ثم ستراسبورغ بالدوري الفرنسي بمتوسط 21.45 سنة، ومتقدماً على منافسه باريس سان جيرمان بمتوسط 24.09 سنة، وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني بمتوسط 24.48 سنة، وبارما بالدوري الإيطالي بمتوسط 24.26 سنة للاعب الواحد.



بينما يُعد نابولي، بطل إيطاليا، من بين الفرق الخمسة الكبرى المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وحقق أعلى نسبة دقائق للاعبين الذين تزيد أعمارهم فوق 30 عاماً فأكثر بنسبة 46.8% من دقائق مبارياته، وتصل إلى 84.5% للاعبين الذين تزيد أعمارهم على 26 عاماً، ومتقدماً على بايرن ميونيخ بمعدل 36% لفئة فوق 30 سنة، و70.3% لفئة فوق 26 سنة، وهذه النسب أقل بكثير بالنسبة لباريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والذي تصل نسبة مشاركة لاعبيه من فئة فوق 30 سنة 3%، وفوق 26 سنة و23.4%.