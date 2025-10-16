مدرب العين: سفيان رحيمي جاهز لمباراة بني ياس



قطع المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، بأن المهاجم المغربي سفيان رحيمي، أصبح جاهزاً للانضمام إلى تشكيلة العين في مباراته، يوم السبت، أمام بني ياس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، موضحاً أن اللاعب شارك في التدريبات خلال الأسبوعين الماضيين، وسيقررون بعد التدريبات الأخيرة ما إذا كان سيبدأ المباراة أو سيوجد على دكة البدلاء، وقال: «هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وعودته إلى جانب شاذلي تمثل إضافة قوية للفريق».



وقال مدرب العين إن المباراة أمام بني ياس لن تكون سهلة، إذ إن الفريق المنافس سيظهر بشكل مختلف بعد التغييرات التي أحدثها في الجهاز الفني، مستفيداً من فترة التوقف، ولذلك نتوقع مباراة قوية تتطلب منا تركيزاً عالياً وجهداً كبيراً، لأجل تحقيق الفوز، وعلينا أن نكون في أعلى درجات الجاهزية، وأن نتحلى بالعقلية الإيجابية طوال زمن المباراة.



وأكد المدرب الصربي أنهم استثمروا فرصة التوقف جيداً بالعمل مع جميع اللاعبين، إلى جانب مجموعة من لاعبي فريق تحت 23 سنة، حيث أثبت بعضهم جدارته مثل المدافع نيانغ الذي انضم للفريق الأول في مرحلة سابقة خلال فترة توقف أيضاً وواصل التطور، وقال: «أحب العمل مع اللاعبين الشباب، وأسعى لتطويرهم يومياً ومنحهم الفرصة للمنافسة على مركز أساسي، رغم أن اللعب في فريق ينافس على القمة ليس سهلاً».