يوكانوفيتش : جدول المباريات لا يخدم كرة القدم في الإمارات

دبي- عدنان الغربي

انتقد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، جدول المباريات في دوري أدنوك للمحترفين، ووصف الوضع بالمعقد وأنه لا يخدم مصلحة كرة القدم في الإمارات ولا يساعد على الارتقاء بها، مشيراً إلى أنه لا يوجد في كرة القدم فجوة تمتد لـ3 أسابيع وسط الموسم.



ويلتقي النصر جاره الوصل بعد غد لحساب الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد توقف استمر لمدة 3 أسابيع، وقال مدرب النصر: «الوضع معقد بعض الشيء، فجدول المباريات غير منظم تماماً، لم نلعب منذ 3 أسابيع، وسنخوض مباراتين هذا الشهر، وفي الشهر التالي سنلعب مباراتين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومباراة واحدة في الدوري، نحن نعمل للاستعداد والمنافسة، لكن لا تتوفر لدينا فرص كافية للمباريات التنافسية، وهذا يجعل الأمر صعباً بعض الشيء. مررت بموقف مشابه سابقاً في تجربتي في الدوحة، حيث لم نكن نعرف جدولنا بدقة طوال الموسم، بينما في أماكن أخرى، مثل إنجلترا، عندما يبدأ الموسم في أغسطس، تعرف منذ البداية كل مبارياتك القادمة حتى نهايته. لا أعلم لماذا لا يمكن تنظيم الجدول بشكل أفضل قليلاً، لأننا نتحدث عن منهجية تدريب ودورات صغيرة (micro-cycles) يجب احترامها، لكن هذه هي الحقيقة، وأحياناً علينا أن نرتجل، لأن فترات التوقف الطويلة لا تساعد. الانتظار لثلاثة أسابيع بعد نتيجة غير جيدة أمام دبا أمر صعب، فاللاعبون يريدون اللعب والمنافسة، وليس من السهل عليهم ولا على المدربين التأقلم مع هذا الوضع».



تحسن



وأضاف: «أحب عملي مدرباً، وطاقمي مستعد لذلك، وكذلك اللاعبون، لكن هذا ليس الوضع المعتاد في كرة القدم حول العالم، الآن بدأت الأمور تتحسن قليلاً وتصبح أسهل من حيث العمل والتنافس، لكن الجدول يظل تحدياً حقيقياً، ولا أعتقد أنه مفيد بشكل عام لكرة القدم في الدولة».



وعن رأيه في مواجهة الوصل بعد غد لحساب الجولة السادسة، قال يوكانوفيتش: «إنها مباراة ديربي، مهمة للفريقين، نعلم أن نتائجنا لم تكن جيدة معهم في الموسم الماضي لكنها مباراة جديدة، وفرصة لنا لتغيير الأحداث، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا حتى نكون منافساً نداً لهم».



وأثنى يوكانوفيتش على فريق الوصل، مشيراً إلى أنه يضم لاعبين جيدين عدة، وهو من أغلى الفرق في الدوري، وأضاف: إذا أعطيناهم الكثير من المساحات فيمكن أن يسببوا لنا العديد من الصعوبات، يجب أن نكون أكثر تنظيماً، دفاعاً وهجوما، وأن نقدم أداء قوياً مثلما لعبنا أمام الجزيرة وشباب الأهلي، ليست مباراة سهلة بالنسبة لنا، ويجب أن نفعل كل شيء من أجل أن نجعلها مواجهة صعبة كذلك بالنسبة للوصل.



وتابع: نريد أن نقدم كرة قدم حقيقية، بالتأكيد الدوافع موجودة في كل مباراة، ولكن مواجهة الوصل لها حوافز خاصة لدى اللاعبين، والضغوط جزء من عملنا سواء كنا لاعبين أو جهازاً فنياً، كل ما يهمنا أن نكون أكثر جاهزية لنتعامل مع هذه الضغوط.