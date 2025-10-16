عبد الله أحمد: حكمة إدارة عجمان ساعدت في تحقيق 3 انتصارات



كشف عبدالله أحمد، مدير فريق عجمان، عن أسباب التحول اللافت في نتائج «البرتقالي» ونجاحه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة الدوري خلال الجولات الماضية، بعد أن خسر في أول مباراتين أمام الوحدة والنصر، وقال إن البداية الصعبة كانت نتيجة بعض الإصابات التي أفقدت الفريق جهود عدد من العناصر، إلى جانب عدم التوفيق الذي لازم اللاعبين في اللمسة الأخيرة، مشيراً إلى أن الفريق قدم مستوى جيداً في المباراتين رغم الخسارة، وأهدر العديد من الفرص، خاصة أمام الوحدة في لقاء الافتتاح، قبل أن يخسر أمام النصر في اللحظات الأخيرة رغم تفوقه في الأداء.



وأضاف عبدالله أحمد أن عجمان نجح في تصحيح مساره بفضل عودة المصابين وارتفاع مستوى اللاعبين، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها الجميع لتدارك الموقف وتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية منحت الفريق تسع نقاط ثمينة، وأكد أن السر في هذا التحسن يعود إلى صبر وحكمة إدارة النادي التي دعمت الفريق ورفعت الضغط عن اللاعبين ومنحتهم الثقة الكاملة في قدرتهم على العودة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأداء والنتائج في المواجهات السابقة.



وأوضح مدير عجمان أن تحقيق ثلاثة انتصارات في أول خمس جولات يُعد أفضل بداية في تاريخ الدوري لـ«البرتقالي»، مشيراً إلى أن برمجة المباريات خدمت الفريق نسبياً بمواجهة فرق في المستوى نفسه، بعكس المواسم السابقة التي بدأ فيها الدوري بمواجهة أندية قوية مثل العين والوحدة وشباب الأهلي، وأضاف أن اكتساب اللاعبين لمزيد من الخبرة ساهم أيضاً في تحقيق التفوق خلال النسخة الحالية من البطولة.



وختم عبدالله أحمد تصريحه بالتأكيد على أن طموح فريقه واقعي، موضحاً أن عجمان لا ينافس على اللقب، لكنه يسعى إلى إنهاء الموسم في مراكز الوسط، معرباً عن ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على مواصلة النتائج الإيجابية خلال الجولات المقبلة، بدءاً من مواجهة خورفكان في الجولة السادسة يوم السبت المقبل.