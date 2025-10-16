كلباء وشباب الأهلي.. فك الارتباط

كلباء - محمد فضل، دبي _ إيهاب زهدي

يستقبل كلباء ثالث ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، ضيفه شباب الأهلي، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا ربعاً من مساء غد الجمعة، على أرضية ملعب كلباء.



وتأتي المباراة بعنوان فك ارتباط النقاط، إذ يملك النمور والفرسان 10 نقاط، ويتفوق كلباء للمرة الأولى في تاريخه خلال هذه المرحلة من مسابقة الدوري في عصر الاحتراف على شباب الأهلي بفارق الأهداف، لذلك يتوقع أن يكون الصراع مشتعلاً بين الفريقين، للظفر بالنقاط الثلاث، وكان كلباء قد أحدث ريمونتادا مثيرة خلال الجولة الخامسة، التي أقيمت قبل توقف الدوري، بعد تأخره بهدفين أمام مضيفه خورفكان، ليعود الفريق وينهي المباراة بنتيجة 4-2.



وقال الصربي رازوفيتش مدرب كلباء: أمامنا مباراة مهمة، تجمعنا بأحد أفضل الفرق في الدوري، وهو الفريق الذي يمر بفترة مثالية، لافتاً إلى أن المباراة تأتي في وقت مناسب لتقييم مستوى فريقنا، ومواصلة العمل على التطور، وسنلعب على أرضنا، ونتذكر جيداً مباراة الموسم الماضي المثيرة، وأكد المدرب جاهزية فريقه لخوض اللقاء، والجميع سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد أنصار كلباء.



بدوره، قال حارس كلباء سلطان المنذري: نطمح لمواصلة سلسلة النتائج الجيدة، وتابع، نعرف أن شباب الأهلي قادم من خسارة في آخر مباراة قبل التوقف، وبالتأكيد يسعى للتعويض، وفي المقابل، نحن جاهزون تماماً لهذه المواجهة، واستعددنا بشكل جيد، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية، تساعدنا في المباريات القادمة، وتوضح إلى أين ممكن أن يصل الفريق هذا الموسم.



هدف



ويسعى شباب الأهلي، صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط، إلى تحقيق الفوز، للاستمرار بالضغط على صدارة العين، بعدما قدم «الفرسان» بداية متوازنة على مستوى النتائج، ليبقى مرشحاً بقوة للحفاظ على اللقب، الذي توج به الموسم الماضي، بفضل خبرات لاعبيه، واستقرار تشكيلة الفريق، بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا.



ويطمح شباب الأهلي إلى الاحتفاظ بدرع الدوري للموسم الثاني على التوالي، معادلاً إنجاز العين، النادي الوحيد الذي حقق لقب الدوري في موسميين متتاليين في عصر الاحتراف، كما يتطلع «الفرسان» للانفراد بقائمة الأكثر تتويجاً بالبطولة في عصر الاحتراف، حيث يتساوون مع العين برصيد 5 ألقاب لكل منهما.



ولعب فريق شباب الأهلي 5 مباريات في بطولة الدوري هذا الموسم، وحقق الفوز في 3، وتعادل في لقاءً، وخسر مباراة، ويتأخر بفارق 3 نقاط عن العين صاحب الصدارة، وسجل «الفرسان» 4 أهداف، واستقبلت شباكهم هدفاً وحيداً.



ويعد شباب الأهلي، ثاني أكثر الأندية تنفيذاً للتمريرات هذا الموسم بـ 2063 تمريرة، خلفاً للوصل صاحب الـ 2292 تمريرة، ويتساوى «الفرسان» مع الوحدة بـ 4 مباريات شباك نظيفة، ويأتي ثالثاً في قائمة أكثر الأندية تسديداً على المرمى بـ 50 تسديدة.