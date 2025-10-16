الشارقة والظفرة.. تصحيح المسار واستمرار المفاجآت

دبي: أحمد عيسى، أبوظبي: محمد صادق

يستقبل الشارقة على ملعبه ضيفه الظفرة، عند الخامسة وخمس دقائق، مساء الجمعة، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يسعى من خلالها صاحب الأرض إلى تصحيح مساره بعد تراجع نتائجه في الجولات السابقة، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط فقط، نالها من فوز وتعادل مقابل 3 هزائم، كان آخرها أمام الوصل.



في المقابل يعيش الظفرة العائد حديثاً إلى دوري الأضواء والشهرة أفضل حالاته المعنوية بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة في المنافسة التي عاد إليها بقوة، محققاً 3 انتصارات وضعته في المركز السادس برصيد 9 نقاط، ما يجعل الدوافع مختلفة في لقاء الجمعة.



واستفاد الفريقان من فترة التوقف، خصوصاً الشارقة الذي استعاد جهود عدد من عناصره التي كان غيابها مؤثراً في أداء الفريق ونتائجه، وفي مقدمتهم ماجد حسن، كايو لوكاس، وميلوني، مع إعادة تنظيم الصفوف تحت قيادة المدرب ميلوش الذي يواجه تحدياً كبيراً مع جماهير النادي بضرورة عودة الفريق سريعاً إلى سكة الانتصارات والمنافسة على المراكز المتقدمة.

فيما يبدو هدف الظفرة، واضحاً في مواصلة انتصاراته وتأمين موقفه مبكراً في البطولة قبل ختام الدور الأول، بعد أن أظهر قوة في أدائه وتجانس عناصره بقيادة مهاجمه كريم البركاوي الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المنافسة برصيد 6 أهداف.



نتائج متميزة



وسيكون الظفرة ضيفاً ثقيلاً مع النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الدوري منذ بداية الموسم، وسعيه إلى مواصلة مفاجآته. وحقق الظفرة العائد إلى دوري المحترفين ثلاثة انتصارات من خمسة وضعته في المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.



وأسهمت الانتصارات السابقة في تعزيز ثقة الفريق ورفع معنوياته، خصوصاً مع تألق لاعبيه وأبرزهم الثنائي المغربي كريم البركاوي ومحمد الخليوي.



وأكد المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش، مدرب الظفرة أن الفريق خاض تدريباته خلال فترة التوقف الدولي وسط معنويات عالية وبروح جديدة، مشيراً إلى أن اللاعبين أظهروا جاهزية كبيرة وسط أجواء إيجابية نتيجة انتصارات الفريق قبل فترة التوقف، وخالفت التوقعات التي كانت تضع الفريق ضمن قائمة المرشحين مبكراً للهبوط، معتبراً أن تلك النتائج حافز إضافي للتأكيد على قدرات الفريق والمنافسة على مراكز جيدة.



وشدد بيتروفيتش على احترامه لفريق الشارقة بطل دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، موضحاً أنه لن يغير من طريقة اللعب التي تعتمد على تقديم كرة هجومية وبجماعية في الأداء.

وأعرب بيتروفيتش عن ارتياحه لامتلاك الفريق دكة بدلاء قوية قادرة على إحداث الفارق، خصوصاً بعد التعاقد أخيراً مع مهاجم جديد لتعزيز الجانب الهجومي.