البطائح والوحدة.. هدف واحد وطموحات مختلفة

دبي – إيهاب زهدي، أبوظبي - محمد صادق

يستقبل البطائح ضيفه الوحدة على استاد خالد بن محمد في الساعة الخامسة و5 دقائق من مساء غد الجمعة، في افتتاح الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ويسعى من خلاله الفريقان إلى الفوز لتحقيق طموحات مختلفة خلال المرحلة الحالية، إذ يتطلع الوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة، إلى تحقيق الانتصار على أمل انتزاع القمة من المتصدر الحالي العين بفارق نقطتين، في حين يطمح البطائح إلى الخروج بالنقاط الثلاث كخطوة أولى على طريق الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يهدد الفريق في ترتيبه الحالي جدول المسابقة في المركز 12 برصيد 3 نقاط.

وترجح كفة التاريخ نهاية اللقاء بفوز أحد الطرفين، إذ لم يسبق أن انتهت أي من مبارياتهم الست السابقة في الدوري بالتعادل، حيث حقق الوحدة الفوز في 4 مباريات، مقابل انتصارين للبطائح.

وشهدت تلك المواجهات، تسجيل 12 هدفاً للوحدة، و7 أهداف للبطائح الذي لم يحقق فوزيه على استاد خالد بن محمد، وسيكون عليه بذل جهد أكبر للفوز على «العنابي» الذي يدخل اللقاء بسجل خالٍ من الخسارة في آخر 17 مباراة بدوري المحترفين، وهي أطول سلسلة من عدم الخسارة في المسابقة، إلا أن الوحدة يعد الأكثر تعادلاً خلال العام الحالي برصيد 8 مباريات، بينما لم يتعادل البطائح في آخر 10 مباريات في الدوري، بتحقيقه 3 انتصارات، وتلقيه 5 هزائم.



ويبرز في صفوف البطائح مهاجمه أناتول بيرترند، الذي سجل 3 أهداف في شباك الوحدة، وهو أكبر عدد من الأهداف سجله أمام فريق واحد في المسابقة، إلى جانب العين والجزيرة بالرصيد نفسه، ويعد بيرترند، وأحمد نورالله لاعب الوحدة السابق، هدافي المواجهات التاريخية بين الفريقين بالدوري، برصيد 3 أهداف لكل منهما، بينما سجل لوكاس بيمينتا هدفين للوحدة، وأسهم عمر خريبين، بثلاثة أهداف للوحدة بتسجيل هدف، وصناعة هدفين.



رقم جديد



ويبحث الوحدة عن رقم جديد في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، عندما يحل ضيفاً على البطائح على استاد خالد بن محمد ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ويسعى الوحدة إلى استمرار سلسلة عدم الخسارة في الدوري، إذ لم يعرف طعم الخسارة في آخر 17 مباراة بدوري المحترفين، ومنذ الهزيمة أمام عجمان في الجولة الـ 14 بالموسم الماضي، وهي أطول سلسلة من عدم الخسارة لـ«العنابي» في الدوري.



ويحتل الوحدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين خلف العين المتصدر، حيث فاز الوحدة في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتعرض للهزيمة في الدوري الموسم الحالي.



ويدخل الوحدة مواجهة البطائح سعياً لمواصلة تفوقه على منافسه وتحقيق الانتصار الخامس له في مواجهات الفريقين، إذ التقى الفريقان في 6 مباريات، انتهت جميعها بفوز أحد الفريقين، ولم يحضر التعادل في أي مواجهة جمعتهما في الدوري، وحقق الوحدة الفوز في 4 مباريات وفاز البطائح في مباراتين.



ويستعيد الوحدة جهود الخماسي الدولي لوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير وكايو كانيدو وروبن فيليب وعمر خريبين، لكن قد يلجأ المدير الفني البرتغالي، خوسيه مورايس، إلى عدم الدفع ببعض العناصر تفادياً للإرهاق بعد المشاركة مع المنتخب الوطني في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، خاصة وأن رباعي «الأبيض» شاركوا لدقائق عدة في مباراتي عمان وقطر لاسيما لوكاس بيمنتا وروبن فيليب، وبدقائق أقل كايو كانيدو وعلاء زهير.



ويقف مورايس في حيرة بسبب خط الدفاع في ظل غياب ساشا إيفكوفيتش للإصابة، وهو ما قد يجبره على الدفع ببيمنتا أو علاء زهير بجانب فافور أوغبو في الخط الخلفي.

وينتظر أن تشهد المباراة الظهور الأول للجناح الجديد الصربي داركو لازوفيتش الذي تعاقد معه النادي قبل أيام قليلة في خانة الأجانب.