النصر يفتقد لاعبين مؤثرين في ديربي الوصل



يفتقد النصر الصربي لوكا ميليفويفيتش والإيراني مهدي قايدي في مباراة الديربي التي ستجمعه مع الوصل بعد غد لحساب الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ويعد الثنائي الغائب عن «ديربي بر دبي» أبرز اللاعبين المؤثرين في تشكيلة العميد.



ويغيب ميليفويفيتش «قائد الفريق» بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام دبا الفجيرة في الجولة الخامسة والتي غادر على إثرها المباراة، ومازال لاعب وسط النصر يخضع لعملية التأهيل، ومثله مهدي قايدي الذي يواصل بدوره العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.



ومن المتوقع أن تشمل قائمة الغيابات لاعبين آخرين، حيث أكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش أن لاعبين آخرين يواجهون بعض المشكلات الصحية في الفريق وسيقف على جاهزيتهم للمباراة خلال الـ24 ساعة المقبلة.