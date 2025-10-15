باولو سوزا: نتطلع لوجود أكبر عدد من الجماهير في مباراة كلباء







أكد باولو سوزا المدير الفني لشباب الأهلي، الأهمية الكبيرة لمباراة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين أمام كلباء مساء بعد غد الجمعة، مبيناً أن المنافسة تعود بعد فترة توقف طويلة مع وجود العديد من اللاعبين مع المنتخب وآخرين في فترة نقاهة وتعافٍ للعودة إلى المشاركة، مضيفاً إن هناك تحدياً كبيراً لاختيار المجموعة التي ستبدأ المباراة، في وجود عدد من لاعبي المنتخب يحتاجون إلى بعض الوقت ليكونوا جاهزين بسبب إرهاق السفر.



وقال في المؤتمر الصحفي للمباراة: «نلتقي منافساً قوياً وعنيداً على ملعبه واجهنا أمامه صعوبات في العام الماضي، ويؤدي بشكل جيد ويملك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، والفريق فنياً متطور للغاية، ولكني شخص إيجابي أسعى دائماً لتطوير قدرات اللاعبين وهذا ما نتطلع إليه حتى في فترة التوقف، ومن المهم أن نكون في أعلى درجات التركيز من بداية المباراة وحتى نهايتها، وما سوف نسعى إليه هو أن نكون أكثر فعالية، ونقوم بصناعة الفرص والعمل على ترجمتها إلى أهداف أكثر من منافسنا حتى نخرج منتصرين ونحصل على النقاط الثلاث».



ووجه المدرب رسالة مهمة إلى الجماهير قائلاً: «نحتاج إلى حافز إضافي من جماهيرنا التي نتطلع إلى أن نجد منها المساندة المطلوبة، ونتمنى أن يحضر أنصار الفريق بأكبر عدد من أجل تشجيع اللاعبين، ونحتاج إلى أن يكون الحضور كبيراً وإيجابياً، وتأثير دعم الجمهور كبير جداً في نتيجة المباراة، لأنهم يساعدوننا على تجاوز كل الصعاب».



ومن جانبه، أوضح لاعبنا كايكي، أنهم كلاعبين يدركون جيداً أهمية المباراة المقبلة أمام كلباء مع عودة الدوري بعد فترة التوقف، مشيراً إلى أنهم يسعون إلى الحفاظ على مكسب المباراة والعمل على تقديم أفضل ما يملكون من أجل الوصول إلى أعلى المراكز.



وقدم كايكي الدعوة إلى جماهير شباب الأهلي في كل مكان، مؤكداً أن وجود أنصار الفريق مهم في كل المباريات وفي مختلف المنافسات، وقال: «الحضور الجماهيري الكبير يسهم في إعطاء اللاعبين الدافع لتقديم أفضل ما لديهم، ويمنحهم الطاقة داخل الملعب للقتال من أجل تحقيق الانتصارات، ولذلك أتمنى أن نحصل على التشجيع اللازم حتى نحقق الهدف المنشود».