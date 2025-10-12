النصر يجدد عقد أغوديلو حتى 2029



جدد النصر عقد لاعبه الكولومبي كيفن أغوديلو حتى يونيو 2029، بعدما أثبت أنه أحد أفضل اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق في الموسم الحالي، وبذلك سيستمر أغوديلو مع العميد 3 مواسم أخرى. وانضم أغوديلو للنصر في يونيو 2023 قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي وسجل في موسمه الأول 5 أهداف وصنع 3 أهداف، ولعب في الموسم الماضي للوحدة قبل أن يستعيده العميد، ويعد أحد أفضل اللاعبين الأجانب بالفريق هذا الموسم.



وسبق أن مثل اللاعب أندية فيورنتينا وجنوى وسبيزيا في الدوري الإيطالي، ويجيد اللعب في جميع مراكز الوسط، وولد أغوديلو في نوفمبر 1998 بمدينة بوغوتا الكولومبية، والتي بدأ اللعب من خلال ناديه بوغوتا إف سي موسم 2017 - 2018.