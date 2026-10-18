الشارقة يقلب الطاولة على عجمان بثلاثية ويقفز إلى المركز السادس في الدوري

قلب الشارقة تأخره بهدف أمام مضيفه عجمان إلى فوز مثير بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد بن سعيد، في ختام الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد الشارقة ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 12 نقطة، وصعدت به إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد «البرتقالي» عند 9 نقاط، ليستقر في المركز السابع.

وبدأ عجمان التسجيل مبكراً عن طريق فيكتور هنريكي في الدقيقة 11، قبل أن ينجح الشارقة في العودة إلى المباراة بهدف التعادل الذي حمل توقيع عثمان كمارا برأسية في الدقيقة 62، ثم تقدم الشارقة بهدف عكسي سجله جيفرسون يوري، لاعب عجمان، بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 83، قبل أن يختتم حارب عبد الله الثلاثية في الدقيقة 88.

وشهد الشوط الأول أداءً متوازناً من الفريقين، مع نجاح عجمان في التقدم بهدف مبكر في الدقيقة 11، سجله فيكتور هنريكي، بعدما استغل إسماعيل مؤمن خطأً ارتكبه عادل الحوسني، حارس الشارقة، ليرسل كرة عرضية أسهمت في صناعة هدف التقدم لأصحاب الأرض.

ولم ينعكس الهدف كثيراً على إيقاع المباراة، إذ حافظ عجمان على هدوئه، معتمداً على السيطرة الجيدة في منطقة وسط الملعب، في محاولة لاحتواء تحركات الشارقة والحفاظ على تقدمه، بينما تراجع الضيوف بحذر إلى نصف ملعبهم، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي افتقدت الخطورة والفاعلية أمام مرمى أصحاب الأرض.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط تحسناً في الأداء الهجومي للشارقة، الذي كثف محاولاته وضغط على دفاع عجمان المتكتل، محاولاً إدراك التعادل قبل الاستراحة، إلا أن التنظيم الدفاعي لأصحاب الأرض حال دون تغيير النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف دون مقابل.

وجاءت انطلاقة الشوط الثاني قوية ومثيرة، بعدما ألغى الحكم يحيى الملا هدفاً لعجمان سجله يوري ماتياس في الدقيقة 48، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتؤكد صحة قرار الحكم، ورد الشارقة سريعاً، وكاد عثمان كمارا أن يدرك التعادل في الدقيقة 50، لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وواصل الشارقة محاولاته الهجومية، وتألق علي الحوسني، حارس عجمان، في التصدي لتسديدة مفاجئة من لابا كودجو في الدقيقة 60، إلا أن الضغط الهجومي للشارقة أثمر عن هدف التعادل بعد دقيقتين، عندما ارتقى عثمان كمارا لكرة عرضية مثالية، وحولها برأسه إلى الشباك، مسجلاً هدفاً جميلاً أعاد المباراة إلى نقطة البداية.

ومنح هدف التعادل لاعبي الشارقة دفعة معنوية، فواصلوا الضغط بحثاً عن هدف التقدم، في وقت تمسك فيه عجمان بتنظيمه الدفاعي، مع الاعتماد على التحولات الهجومية لمحاولة استعادة المبادرة، وفي الدقيقة 83، نجح الشارقة في قلب النتيجة وتسجيل هدفه الثاني، بعدما حول جيفرسون يوري، لاعب عجمان، كرة عرضية بالخطأ إلى مرمى فريقه، ليمنح الشارقة هدف التقدم.

وعزز الشارقة تفوقه بهدف ثالث في الدقيقة 88، بتسديدة من خارج منطقة جزاء عجمان بقدم حارب عبد الله، لترتطم بأسفل القائم وتكمل طريقها إلى الشباك، ليحصد الشارقة نقاط المباراة الثلاث.