سردار وكوان يقودان شباب الأهلي لحسم قمة العين في الدوري

حسم شباب الأهلي قمة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على مضيفه العين بهدفين دون مقابل، وسجلهما سردار أزمون وكوان سانتوس في الدقيقتين 45+1 و59 من زمن المباراة التي شهدت طرد عبد الكريم تراوري في الدقيقة 90+3.

ورفع «الفرسان» رصيدهم بهذا الفوز إلى 13 نقطة، ليتساووا مع العين بالرصيد نفسه، ويشعلوا المنافسة على مراكز المقدمة في جدول الترتيب، باحتلال شباب الأهلي للمركز الثالث، والعين للمركز الرابع.

وشهدت بداية المواجهة، إيقاعاً سريعاً وتبادلاً للهجمات، مع أفضلية نسبية للعين في صناعة الفرص، مقابل خطورة واضحة لهجمات «الفرسان» المرتدة.

ولاحت أولى الفرص العيناوية الخطيرة في الدقيقة 5، عندما أطلق الحسين رحيمي تسديدة مرت بجوار الشباك، قبل أن يتألق حمد المقبالي، حارس شباب الأهلي، في التصدي لمحاولة أخرى للعين بعد دقيقتين.

وتحولت الكرة سريعاً إلى هجمة مرتدة لأصحاب الأرض، أهدر خلالها سردار أزمون فرصة محققة للتسجيل، بعدما سدد الكرة بجوار القائم والمرمى خالٍ أمامه، من مسافة لا تتجاوز ياردات قليلة.

وتواصلت الإثارة بين الفريقين، مع تبادل المحاولات الهجومية، وكاد حسين رحيمي أن يباغت المقبالي بكرة عرضية في الدقيقة 26، إلا أن حارس «الفرسان» تدخل في الوقت المناسب وأبعد الخطورة عن مرماه.

وشكلت المرتدات السريعة لشباب الأهلي تهديداً متكرراً لدفاع العين، فيما واصل المقبالي تألقه، وأنقذ مرماه مجدداً من هدف محقق بتصديه لرأسية سفيان رحيمي في الدقيقة 45.

وتمكن سردار من وضع «الفرسان» في المقدمة بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسجيل هدف بعد كرة عرضية، لينهي شباب الأهلي الشوط الأول، متقدماً بهدف دون مقابل.

وفرض العين ضغطاً هجومياً مكثفاً مع انطلاقة الشوط الثاني، بحثاً عن هدف التعادل، وحاصر شباب الأهلي في نصف ملعبه، إلا أن غياب التركيز في اللمسة الأخيرة حرم «الزعيم» من استثمار الارتباك الواضح في أداء مدافعي «الفرسان».

وفي الدقيقة 57، تألق حارس العين خالد عيسى، بمساندة خط دفاعه، في إنقاذ مرماه من هدف ثانٍ، بعدما تصدى لمحاولة سردار أزمون. ولم تكد تمر دقيقة حتى أهدر تيون فرصة ثمينة لإدراك التعادل، بعدما سدد الكرة فوق العارضة، رغم وجوده منفرداً على بعد ياردات قليلة من المرمى.

وعاقب شباب الأهلي منافسه سريعاً على إهدار الفرص، بعدما عزز تقدمه بالهدف الثاني عن طريق كوان سانتوس في الدقيقة 59، مستفيداً من كرة عرضية أرسلها بيزيرا، ليزداد موقف العين صعوبة في الدقائق المتبقية.

وفرض «الفرسان» تكتلاً دفاعياً محكماً، نجح من خلاله في الحد من خطورة هجمات العين، الذي واصل إهدار الفرص السهلة أمام المرمى حتى طرد لاعبه عبد الكريم تراوري بالإنذار الثاني في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة، والتي انتهت بفوز شباب الأهلي وحصده النقاط الثلاث، ومتساوياً مع العين برصيد 13 نقطة.