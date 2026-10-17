إيليتش: حتا لم يبلغ مستوى يسمح له بالتغلب على النصر

أكد الصربي ألكسندر إيليتش، مدرب حتا، أن فريقه لم يكن أقل من النصر في عدد الفرص التي صنعها خلال المباراة التي خسرها بهدفين دون رد، السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، معتبراً أن الفاعلية الهجومية صنعت الفارق بين الفريقين.

وقال إيليتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «يمكنني تقبل الهزيمة والقول إن الحظ لم يحالفنا، بعدما أهدرنا العديد من الفرص، لكن علينا الاعتراف أيضاً بأننا لم نصل بعد إلى المستوى الذي يسمح لنا بالتغلب على فريق مثل النصر، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل لتطوير الفريق وجعله أكثر قدرة على المنافسة مستقبلاً».

وأضاف: «أعتقد أننا خطونا خطوة إلى الأمام، وظهر الفريق بصورة مختلفة مقارنة بالمباريات السابقة. أصبحنا قادرين على صناعة الفرص، بعدما كنا نعاني كثيراً في هذا الجانب، لكننا ما زلنا بحاجة إلى تحسين اللمسة الأخيرة أمام المرمى».

وتابع: «لا أعتقد أن النصر صنع فرصاً أكثر منا خلال المباراة، لكنه نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له وسجل منها هدفيه، بينما أهدرنا نحن فرصنا، وهذا ما صنع الفارق في النتيجة».