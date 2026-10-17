النصر يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في شباك حتا

استعاد النصر نغمة الانتصارات، بتغلبه على حتا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، بهذه النتيجة رفع العميد رصيده إلى 8 نقاط، فيما تجمد رصيد الإعصار عند ثلاث نقاط.

فرض النصر ضغطاً مستمراً على حتا في مناطقه، وقاد الثنائي رامون ميريز وعبد الله توريه سلسلة من الهجمات التي أثمرت إحداها هدفاً في الدقيقة 22، حمل توقيع ميريز، كاد عصام فايز يضاعف النتيجة، بعد دقيقتين فقط، لكن الحارس مرزوق البدواوي تألق في إبعاد الكرة إلى الركنية.

من جهته، لعب حتا بتوازن وبشكل منظم، لكن محاولاته لم تشكل خطراً حقيقياً على مرمى النصر، الذي نجح في إغلاق المساحات والحد من خطورة فراس بالعربي ليبقي مرماه بعيداً عن التهديد الحقيقي.

شهد الشوط الثاني بداية مماثلة للأول، وكان النصر قريباً من تسجيل هدف من تسديدة قوية لتوريه علت العارضة بقليل، واصل العميد ضغطه ونوّع في طريقة لعبه الهجومي عبر التوغل من الأطراف وعمق الدفاع حتى تمكن من تسجيل الهدف الثاني بواسطة توريه في الدقيقة 59.

أكمل حتا المباراة بـ10 لاعبين بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعبه حمدان البشر في الدقيقة 84 بسبب تدخله القوي ضد مدافع النصر عبدالله سانوغو.