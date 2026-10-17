خورفكان والوحدة.. هدف واحد

محمد فضل، محمد صادق

يتطلع الوحدة ومضيفه خورفكان لحصد النقاط الثلاث لتحسين موقعهما في جدول الترتيب عندما يلتقي الفريقان الأحد عند الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويسعى الوحدة الذي استعاد توازنه وتوهجه في آخر جولتين إلى تحقيق فوز ثالث على التوالي في المسابقة بعد تخطيه عقبة الظفرة والشارقة، ويحتل العنابي المركز السادس برصيد تسع نقاط، في وقت يحتل فيه خورفكان المركز الثاني عشر بأربع نقاط وتعادل في الجولة الماضية قبل التوقف أمام بني ياس سلبياً.

وقال كريسمير ريزيتش مدرب خورفكان: الفريق يعود لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين بعد فترة التوقف الطويلة بسبب إقامة خليجي 27 في السعودية، ونتطلع إلى تحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات في المسابقة، لافتاً إلى أن اللاعبين يتمتعون بروح معنوية وبلياقة بدنية وكلهم إصرار وعزيمة على تحقيق الفوز والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور بحكم إقامة المباراة على ملعب الراحل صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

من جانبه قال راميرو فاكا لاعب خورفكان: مباراة الوحدة لن تكون سهلة على الفريقين، لافتاً إلى أن التحضير للمباراة سار بصورة جيدة ونحن كلاعبين قادرون على تحقيق النتيجة الإيجابية، و⁠نتمنى دعم جماهير النادي لأنهم الدافع الحقيقي للفوز.

وأكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الوحدة، جاهزية فريقه لمواجهة خورفكان ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين الإماراتي، مشيراً إلى أن الفريق يسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

وقال شاموسكا: «بعد فترة طويلة من التوقف عن خوض مباريات الدوري، نعيش حالياً فترة إيجابية للغاية، بعدما حققنا أربعة انتصارات متتالية، هدفنا هو مواصلة هذه السلسلة الإيجابية في مباريات الدوري، من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب والوصول إلى المراكز المتقدمة».

وشدد مدرب الوحدة على أهمية مواصلة العمل بنفس الروح والتركيز، سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خورفكان ومواصلة المسيرة الناجحة للفريق في المسابقة.