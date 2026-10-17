الإصابة تبعد مهدي قايدي وماريوس مارين عن النصر أمام حتا

يغيب الإيراني مهدي قايدي والروماني ماريوس مارين، لاعبا النصر، عن مواجهة فريقهما أمام حتا، اليوم، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، بسبب الإصابة.

ولم يشارك قايدي في التدريب الأخير للنصر استعداداً للمباراة، بعدما حالت الإصابة دون جاهزيته لخوض المواجهة، فيما تعرض مارين للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة، ما يحرم فريقه من اثنين من أبرز عناصره.

وخاض قايدي ثماني مباريات مع النصر في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها خمس في الدوري سجل خلالها هدفاً واحداً، وشارك مارين في 6 مباريات.

ويأتي غياب قايدي ومارين في وقت يسعى فيه النصر إلى استعادة توازنه وتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز التاسع برصيد خمس نقاط، مقابل ثلاث نقاط لحتا صاحب المركز الثالث عشر.