مدرب العين: نحترم شباب الأهلي.. والمباراة بثلاث نقاط كغيرها

أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لنادي العين، أن المواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي بالجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين تزن ثلاث نقاط مهمة كغيرها من مباريات الدوري دون أي اختلاف، مبيناً أن مشوار الدوري لا يزال في بدايته، وأعرب عن احترامه الكامل للمنافس، واصفاً شباب الأهلي بالفريق القوي والمنظم، وأكد في الوقت نفسه على أن هدف العين هو تحقيق الفوز واقتناص النقاط كاملة، لافتاً إلى أن تقارب المواجهات بين الفريقين في أكثر من بطولة خلال فترة وجيزة لن يكون له أي تأثير سلبي على تحضيرات فريقه.

وأعلن مدرب العين عن اكتمال جاهزية فريقه للمواجهة، موضحاً أن فترة التوقف الدولي شكّلت فرصة مثالية للحفاظ على معدلات العطاء والالتزام، حيث خاض الفريق مباريات رسمية قوية محلياً وقارياً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، ما أسهم في إبقاء اللاعبين داخل أجواء المنافسة وبأعلى نسق تنافسي ممكن.

وأشار إيفيتش إلى أن عناصر الفريق أظهروا مستويات متقدمة من التركيز والمسؤولية خلال الحصص التدريبية الأخيرة، سواء على المستوى الجماعي لتطبيق الخطط التكتيكية أو على مستوى التطوير الفردي لكل لاعب، وأكد أن مواجهة شباب الأهلي تحظى بأهمية بالغة لديهم، وأن الجميع يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وينتظرون المباراة بمعنويات مرتفعة لتقديم العرض الذي يليق بطموحات النادي

وشدد مدرب العين على أهمية التفاصيل الصغيرة في مثل هذه القمم الكروية، والتي تحتاج إلى أعلى درجات الانضباط التكتيكي والتركيز الذهني منذ الدقيقة الأولى وحتى الصافرة النهائية، إلى جانب إظهار الجودة الفنية الفردية والجماعية في حسم المواقف، ووجّه رسالة تقدير خاصة إلى جماهير العين على دعمها المتواصل وثقتها في الجهاز الفني، كما حرص على توجيه الثناء للاعبين، معتبراً إياهم الركيزة الأساسية والسر الحقيقي وراء أي نجاح يتحقق، ومطالباً كل العناصر، سواء بالتشكيلة الأساسية أو دكة البدلاء، بتقديم أفضل ما لديهم لترجمة هذه الجهود المشتركة إلى انتصار جديد يسعد جماهير النادي.