بيرلو: دبي يونايتد قطع طريقاً سريعاً.. ونريد كتابة التاريخ





أكد الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب دبي يونايتد، أن ناديه يتطلع إلى كتابة فصل جديد في تاريخه، بعدما حقق قفزة كبيرة خلال أربع سنوات فقط من تأسيسه، مشيراً إلى أن روح العائلة التي تسود النادي تشكل أحد أبرز مقومات المشروع الرياضي الطموح، الذي يسعى إلى مواصلة تطوره وترسيخ مكانته في كرة القدم الإماراتية.

وجاءت تصريحات النجم الإيطالي السابق خلال الاحتفالية التي نظمها دبي يونايتد بمناسبة مرور أربع سنوات على تأسيسه، بحضور مجلس إدارة النادي والمستثمرين والجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول، في مقر النادي بمدينة دبي الرياضية.

وقال بيرلو: «لقد قطع النادي شوطاً كبيراً منذ انطلاقته قبل أربع سنوات، ونجحنا في الوصول إلى دوري المحترفين خلال فترة قصيرة. تنتظرنا الآن رحلة طويلة، ونعمل على تطوير أنفسنا يوماً بعد يوم، لأن أمامنا مستقبلاً كبيراً نطمح إلى بنائه».

وأضاف: «من المهم أن نحتفل اليوم بهذه المناسبة، خصوصاً أننا حققنا الفوز قبل يومين، لكن تنتظرنا مباراة صعبة أمام شباب الأهلي، ولدينا أسبوع كامل للاستعداد لها. اليوم هو يوم للاحتفال بهذا النادي، ونريد أن نكون جزءاً من تاريخه في المستقبل».

وأشاد بيرلو بالأجواء العائلية التي وجدها منذ وصوله إلى دبي يونايتد، مؤكداً أنها تمثل أحد أهم عناصر قوة النادي، وقال: «منذ اللحظة الأولى لوصولي، شعرت بأنني أنتمي إلى عائلة واحدة. الجميع هنا يريد البقاء متحداً، سواء في الأوقات الصعبة أو اللحظات الجميلة. هذه الروح مهمة للغاية بالنسبة إلينا».

وتابع: «حان الوقت لمواصلة العمل والتطور. نمتلك كل المقومات التي تساعدنا على تقديم الأفضل، لكن كما قلت، اليوم هو يوم للاحتفال».

وفي ختام حديثه، أضفى بيرلو أجواء من المرح عندما سُئل عما إذا كان لا يزال قادراً على تسجيل الأهداف من الركلات الحرة، وهي المهارة التي اشتهر بها خلال مسيرته الحافلة مع ميلان ويوفنتوس والمنتخب الإيطالي، فأجاب ضاحكاً: «لا أعتقد ذلك، لقد أصبحت كبيراً في السن الآن».

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي قصير استعرض مسيرة النادي منذ تأسيسه عام 2022 ومحطات صعوده، إلى جانب تكريم عدد من العناصر الإدارية والفنية التي أسهمت في مسيرته منذ انطلاقته.